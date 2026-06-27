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Paolo Hurtado confirma reconciliación con su esposa y admite error tras infidelidad con Jossmery Toledo: "Casi pierdo a Rosa"

Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, reveló que le dio una nueva oportunidad al futbolista tras su infidelidad con Jossmery Toledo. Sin embargo, le hizo una contundente advertencia.

Paolo Hurtado fue captado besando a Jossmery Toledo en 2023.
Paolo Hurtado fue captado besando a Jossmery Toledo en 2023. | Foto: composición LR/Instagram
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El futbolista Paolo Hurtado reapareció frente a las cámaras de Amor y Fuego para hablar de uno de los capítulos más polémicos de su vida personal. Tras el affaire con Jossmery Toledo, el jugador reconoció que estuvo a punto de perder a su esposa Rosa Fuentes, con quien hoy asegura haber reconstruido su matrimonio.

La entrevista reveló no solo su arrepentimiento, sino también el proceso que atravesó para recuperar la confianza de su familia. Rosa, por su parte, confirmó que le dio una nueva oportunidad, aunque dejó claro que será la última.

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Paolo Hurtado y Rosa Fuentes confirman reconciliación tras affaire del futbolista con Jossmery Toledo

Consultado sobre la relación extramatrimonial que tuvo con la influencer Jossmery Toledo en 2023, poco antes de cumplir 10 años de casado con su esposa, el ‘Caballito’ no esquivó la pregunta y admitió: “Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas, casi pierdo a Rosa (...). El tema de la psicóloga ha sido importante para recuperar a mi familia”. Con tono reflexivo, el jugador explicó que el camino hacia la reconciliación no fue sencillo. “Siempre es difícil, hasta el día de hoy, el amor siempre se tiene que demostrar porque le hice daño”, agregó.

Hoy, asegura haber dejado atrás ese episodio y se muestra enfocado en su rol familiar. “Eso es cosa del pasado, me siento tranquilo y me siento feliz. Hago la vida de padre y esposo y ella vive tranquila en esos momentos por cómo me estoy comportando”, manifestó.

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Además, Hurtado expresó admiración hacia su pareja y la llamó “valiente” por la decisión de continuar juntos, al considerar que Rosa sigue siendo juzgada por haberle dado una segunda oportunidad.

Por su parte, la empresaria también fue abordada por 'Amor y Fuego' y confirmó que retomó su matrimonio con Paolo Hurtado tras un tiempo separados. No obstante, Rosa Fuentes dejó claro que esta es la última oportunidad que le da a su esposo. “Sí, las cosas han cambiado a estas alturas. Hemos decidido continuar con nuestro matrimonio luego de bastante tiempo separados. Ya lo sabe bien clarito”, sentenció.

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