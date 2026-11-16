Tula Rodríguez se quiebra tras recibir bendición del papa León XIV en base aérea Las Palmas: “Agradecida” Presentadora Tula Rodríguez se fue antes de que finalice la misa del papa León XIV debido a asuntos laborales.

Tula Rodríguez asistió a la última misa del papa León XIV en el Perú, celebrada en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La conductora llegó sola y tuvo que sortear el intenso tráfico limeño para ingresar al recinto, aunque finalmente logró participar en la ceremonia religiosa.

Pese a los contratiempos durante el trayecto, la figura de 'Mande quien mande' se mostró conmovida por formar parte de este encuentro con el sumo pontífice. Para ella, escuchar su mensaje y recibir su bendición representó una oportunidad especial para renovar su fe.

Tula Rodríguez se conmueve tras recibir la bendición del papa León XIV

La conductora no pudo contener la emoción al ver pasar al papa León XIV a pocos metros en el papamóvil. Según mostró en sus historias de Instagram, estuvo al borde de las lágrimas al recibir su bendición, aunque tuvo que retirarse antes de que concluyera la liturgia debido a compromisos laborales.

"Me tengo que ir a trabajar, pero me voy con el corazón muy feliz porque estoy segura de que Dios utiliza al papa para que todos podamos tener una conexión real con el de arriba", expresó la presentadora.

Posteriormente, compartió una publicación en su cuenta oficial para destacar el significado de la jornada: "Un lunes diferente, lleno de fe y esperanza. Este lunes acompañando la misa del papa León XIV. Siempre agradecida por estos momentos especiales", escribió.

La odisea de Tula Rodríguez para llegar a Las Palmas

Horas antes de la ceremonia, la también actriz documentó las dificultades que enfrentó para trasladarse hasta el sur de la capital. Explicó que, ante la falta de taxis disponibles por la congestión vehicular, decidió manejar su propio auto hasta donde estuvo permitido el acceso y completar el tramo final a pie.

"El tráfico de terror. Es que el taxi no viene. Tuve que llevar mi carro para dejarlo lo más cerca que pueda e irme a caminar. La cosa está dura", relató.