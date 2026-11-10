Tula Rodríguez se distancia de Pilar Arana tras rumores de romance y expone fuerte motivo de su decisión: "Se nos hacía imposible" Tras varios meses de rumores sobre un romance entre ambos, Tula Rodríguez sorprendió al confesar que tomó distancia de su amiga Pilar Arana. La conductora de televisión contó que le guarda mucho cariño a su compañera de podcast.

La ausencia de Pilar Arana en los videos y publicaciones de Tula Rodríguez despertó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas. Ante los comentarios, la conductora decidió pronunciarse y aclarar cuál es la situación actual de su amistad, descartando que exista algún conflicto que haya afectado su vínculo.

Durante una entrevista con 'América espectáculos', la presentadora de 'Mande quien mande' explicó que sus compromisos laborales y las actividades personales de su amiga han complicado sus posibilidades de coincidir. Asimismo, aseguró que mantienen una buena relación y que incluso tenían previsto reunirse antes del viaje de Arana por su cumpleaños.

Tula Rodríguez explica por qué se alejó de Pilar Arana

Frente a los rumores sobre una posible ruptura de su amistad con Pilar Arana, Tula Rodríguez decidió poner fin a las especulaciones y precisó que la falta de apariciones juntas no significa que exista algún problema entre ellas. Según explicó, ambas atraviesan jornadas ocupadas que les impiden compartir momentos con la misma frecuencia de antes.

“No tengo mucho que responder. Pilar es mi amiga, justo habíamos quedado la semana pasada porque esta semana está de cumpleaños y va a viajar”, manifestó la presentadora de televisión.

En esa misma conversación, la presentadora reconoció que su carga laboral ha aumentado considerablemente y que Pilar Arana también se encuentra ocupada con sus propias actividades. Por ese motivo, ambas han tenido dificultades para coincidir, aunque esto no ha cambiado el cariño que se tienen.

“Estoy bien cargada laboralmente hablando. Ella también está con sus actividades, entonces, cruzarnos ahorita, se nos hacía imposible”, explicó la exvedette, descartando así que su menor cercanía pública responda a una discusión o desacuerdo.

Tula Rodríguez revela cómo se encuentra tras su operación a la vesícula

Durante la conversación con 'América espectáculos', Tula Rodríguez también compartió algunos detalles sobre su estado de salud. La conductora contó que actualmente se está sometiendo a diversos exámenes médicos, debido a que no ha vuelto a sentirse completamente bien desde que fue operada de la vesícula.

“Se ha parado por un tema de salud, pero estamos muy bien, ella es mi amiga, sabe que la quiero mucho y no hay ningún drama”, señaló la conductora, reafirmando que los rumores sobre un supuesto distanciamiento no reflejan la verdadera situación de su relación.