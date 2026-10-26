Romario Cartagena, conocido por su energía y humor, había dejado una huella imborrable en el programa, según la lamentable reflexión de Laura Huarcayo. Fotos: América TV

Romario Cartagena, conocido por su energía y humor, había dejado una huella imborrable en el programa, según la lamentable reflexión de Laura Huarcayo. Fotos: América TV

¡Una despedida llena de dolor! La repentina muerte de Romario Cartagena causó una profunda tristeza entre los integrantes de 'Mande quien mande'. Este lunes 26 de octubre, los conductores del programa no pudieron ocultar su conmoción al recordar al joven animador, quien perdió la vida durante un ataque armado en el Callao. Con apenas 26 años, el artista había conquistado el cariño del equipo de televisión gracias a su energía, sus pasos de baile y su particular sentido del humor.

Laura Huarcayo, quien descartó un romance con 'Cachín', lamentó la partida de Romario Cartagena y recordó las numerosas veces que participó en el programa. La presentadora resaltó que el joven siempre llegaba con una actitud positiva y dispuesto a transmitir alegría a los televidentes, pese a las dificultades que pudiera atravesar. "Esa sonrisa y esa alegría no la vamos a olvidar", expresó con tristeza.

'Mande quien mande' rinde emotivo homenaje a Romario Cartagena

Visiblemente conmovida, Laura Huarcayo dedicó unas palabras al animador chalaco y recordó el impacto que provocó la noticia de su fallecimiento entre los integrantes del espacio televisivo. "Hoy queremos contarles un poquito lo trágico que fue el último domingo (...) Romario ya no está con nosotros. Romario Cartagena, un supertalento, animador, amigo de 'Mande quien mande'. Ayer perdió la vida", manifestó la conductora.

Asimismo, confesó que el equipo quedó impactado al enterarse de lo ocurrido. "Y de verdad, nosotros, al entrar al programa, de verdad que nos quedamos paralizados, de verdad, porque él nos dio mucha alegría", agregó.

Por su parte, Tula Rodríguez expresó su indignación ante los hechos de violencia que se registran en el país y lamentó que Romario perdiera la vida cuando todavía tenía muchos proyectos por cumplir. "Era un joven de 26 años lleno de talento, con una vida y con un futuro que seguramente Dios tendría para él", señaló.

¿Cómo murió Romario Cartagena en el Callao?

Romario Cartagena, reconocido animador, bailarín y profesor relacionado con la escena musical tropical del Callao, falleció el domingo 25 de octubre tras ser víctima de un ataque a balazos ocurrido en la cuadra nueve del jirón Loreto.

El joven formaba parte de la agrupación musical Guajiro y su Sello de Primera, con la que participaba en diferentes espectáculos y había logrado hacerse conocido por su talento y desenvolvimiento sobre el escenario.

El violento episodio también dejó como saldo a una mujer de 27 años muerta y a un hombre herido. Ante lo sucedido, la Policía inició las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.