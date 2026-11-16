Chile vs Colombia EN VIVO: dónde ver el partido amistoso por la fecha FIFA 2026 Las selecciones de Chile y Colombia se enfrentarán en el estadio Nacional de Santiago por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.

Chile y Colombia se enfrentan en el estadio Nacional de Santiago. Foto: Selección de Chile/Selección de Colombia/composición LR

Chile y Colombia se enfrentan en el estadio Nacional de Santiago. Foto: Selección de Chile/Selección de Colombia/composición LR

La fecha FIFA continúa este martes 17 de noviembre. Entre los duelos más atractivos está Chile vs Colombia en vivo hoy. Este partido iniciará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Nacional de Santiago.

Ambos equipos se han enfrentado hace algunos días. La selección colombiana venció 1-0 a Chile en el partido disputado en Cali. Ahora, la ‘Roja’ buscará la revancha ante su público, con el objetivo de sumar una victoria en la fecha FIFA.

¿A qué hora juega Chile vs Colombia por la fecha FIFA?

En territorio peruano, el choque entre chilenos y colombianos podrá seguirse a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (18/11)

¿Dónde ver Chile vs Colombia?

La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena Mega (Chile) y Gol Caracol (Colombia).

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