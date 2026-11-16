Néstor Villanueva habla sobre la denuncia de Flor Polo a su expareja: "Prefiero callar" El cantante Néstor Villanueva, expareja de Flor Polo, decidió pronunciarse sobre la presunta agresión que la hija de Susy Díaz habría recibido de Luiggi Yarasca.

Néstor Villanueva no ve a sus hijos que tiene con Flor Polo hace más de cuatro años. Foto: Composición LR/Willax/ATV.

Néstor Villanueva no ve a sus hijos que tiene con Flor Polo hace más de cuatro años. Foto: Composición LR/Willax/ATV.

Néstor Villanueva fue abordado por las cámaras de 'Amor y Fuego' a raíz de la denuncia que presentó Flor Polo contra su expareja, Luiggi Yarasca, por presunta agresión física. Ante la repercusión del caso, el cantante fue consultado sobre la situación que atraviesa la madre de sus dos hijos.

La postura del artista cobró relevancia debido a su historial con la hija de Susy Díaz, con quien estuvo casado y mantuvo una relación marcada por diversos conflictos que culminaron en su divorcio.

Néstor Villanueva pone en duda denuncia de Flor Polo contra Luiggi Yarasca

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', Néstor Villanueva fue consultado sobre las denuncias de violencia doméstica que Flor Polo interpuso contra el empresario Luiggi Yarasca. Al preguntársele si le cree a su expareja, el cantante respondió con un escueto "no" y añadió: "Prefiero callar, prefiero no hablar nada al respecto".

El cantante evitó profundizar en la situación de la madre de sus dos hijos, con quien mantiene un litigio por la pensión de alimentos de los menores. Villanueva aseguró que lleva tiempo sin verlos y dejó en claro que no busca involucrarse en nuevos conflictos con Flor Polo.

"Esas son cosas que ya están en el ámbito legal", señaló el artista, quien se divorció de la hija de Susy Díaz tras una relación marcada por enfrentamientos y denuncias mutuas.

Néstor Villanueva es captado con bailarina tras evitar hablar de Florcita Polo

Néstor Villanueva prefirió no dar más declaraciones sobre la denuncia de Flor Polo y se mostró apurado frente a las cámaras de 'Amor y Fuego'. Sin embargo, su prisa tenía otro motivo: una mujer lo esperaba dentro de su vehículo mientras él conversaba con el equipo del programa.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el espacio de Willax TV, la acompañante sería Greis Keren, bailarina que en el pasado denunció al cantante por violencia física y psicológica.