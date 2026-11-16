Astudillo expone este martes su plan de reforma de la PNP ante la Comisión de Defensa

Astudillo expone este martes su plan de reforma de la PNP ante la Comisión de Defensa

El ministro del Interior, César Astudillo, acudirá este martes 17 de noviembre a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para sustentar el Plan de Reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP). La sesión se desarrollará de manera presencial, a partir de las diez de la mañana en la sala Carlos Torres y Torres Lara del Congreso.

Lo que Astudillo va a informar ante el grupo de trabajo de Defensa es una resolución ministerial que crea un grupo de trabajo sectorial.

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Ese equipo deberá elaborar una propuesta de hoja de ruta para implementar el Plan Estratégico de Capacidades de la PNP al 2030, Mariano Santos y una propuesta de reforma policial. Es decir, la reforma todavía no tiene un texto posible.

La propuesta de reforma deberá abarcar los ámbitos organizacional, funcional, operativo, administrativo y normativo de la institución policial.

Pero el plan Mariano Santos no es nuevo, pues la Comandancia General de la PNP lo aprobó en 2021 para trazar el trabajo de la Policía en los siguientes diez años.

Octubre cerró con 182 homicidios, la cifra más alta del actual gobierno

La sesión en Defensa ocurre luego de que en el mes de octubre se registraron 182 homicidios, el mayor número mensual desde que Keiko Fujimori asumió la presidencia, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) analizados por Juan Carbajal.

La cifra es 18,95% mayor que la de setiembre, que con 153 casos fue el mes más bajo del año. Carbajal advierte que los datos al 31 de octubre son preliminares y que el descenso de setiembre no obedeció necesariamente a mejoras estructurales en seguridad.

En lo que va de 2026, el Sinadef acumula 1.612 homicidios. Entre el 28 de julio y el 27 de octubre se registraron 517, de los cuales 379 fueron por arma de fuego.

Ruth Luque pidió en octubre una reforma policial que no dependa solo de la Policía

La reforma policial ya había sido motivo de un cruce con Astudillo. El 10 de octubre, en la Comisión de Constitución del Senado, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) afirmó que era necesaria una reforma policial profunda y que el ministro “tenía miedo” de reconocerlo. Poco después, Astudillo tuvo un altercado con el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y la sesión se suspendió por unos minutos.

Dos días después, en declaraciones a La República, Luque explicó su postura. Para ella, la reforma debe cambiar quién controla a la Policía, cómo investiga los delitos y ante quién responde. Dijo que el Gobierno entiende que la reforma la deben hacer la propia Policía o sus altos mandos, y discrepó. “No puede reformarse solo con policías”.