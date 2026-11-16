Cancillería investiga a dos empresas por inconvenientes técnicos durante misa del papa León XIV en Las Palmas La cartera informó que inició investigaciones técnicas para determinar responsabilidades y penalidades conforme a los contratos firmados con las dos empresas proveedoras para el evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene realizando investigaciones para esclarecer los inconvenientes técnicos registrados durante la Santa Misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas.

A través de un comunicado, señaló que las indagaciones permitirán determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes, conforme a lo establecido en los contratos con dos empresas proveedoras.

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Cancillería contrató a dos empresas

La entidad aseguró que para este evento se contrató a dos empresas proveedoras: una a cargo de las torres de sonido y video distribuidas en el recinto, y otra responsable de los grupos electrógenos que las abastecían de energía para la correcta transmisión de la misa.

Las contrataciones contaron con el control recurrente de la Contraloría General de la República. Sin embargo, tras lo ocurrido, la Cancillería señaló que investigará los hechos e informará oportunamente sobre los resultados.

¿Qué inconvenientes hubo durante la misa en Las Palmas?

Durante la jornada de este lunes 16 de noviembre, se produjeron inconvenientes técnicos en algunos sectores de la Base Aérea Las Palmas que dificultaron que los fieles puedan seguir con la normalidad la misa del papa León XIV.

Los problemas se reportaron en los bloques 32, 33, 34, 35 y 36, donde las pantallas y los respectivos equipos de sonido quedaron fuera de servicio. Los sectores afectados se encontraban en las zonas más alejadas del espacio donde el pontífice presidía la misa.

Dado que los asistentes dependían de las instalaciones audiovisuales para seguir la ceremonia, al no contar con una ubicación cercana al altar, algunos optaron por retirarse del recinto militar, tal como informó La República más temprano.