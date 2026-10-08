Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Tula Rodríguez expone dura discusión con su hija con Javier Carmona y revela que no estará con ella en su cumpleaños

La conductora Tula Rodríguez reveló que no estará con su hija en una de las fechas más importantes de su vida luego de tener una tensa discusión. "Ya quería irme", expresó.

La hija de Tula Rodríguez está próxima a cumplir la mayoría de edad. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
La hija de Tula Rodríguez está próxima a cumplir la mayoría de edad. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Tula Rodríguez atraviesa una nueva etapa personal mientras su hija continúa en el extranjero por motivos de estudio. La conductora de 'Mande quien mande' reveló que ambas protagonizaron una fuerte discusión relacionada con una importante decisión sobre la vivienda familiar, donde la joven conserva recuerdos de su padre, Javier Carmona.

Durante una conversación con las cámaras de 'América espectáculos', la exvedette explicó que inicialmente había considerado dejar el inmueble, pero su hija se opuso a la idea. Finalmente, llegaron a un acuerdo para permanecer en la casa, aunque precisó que realizará algunos cambios como parte de un proceso que considera necesario para comenzar una nueva etapa en su vida.

Puedes ver

Tula Rodríguez tiene encuentro con su expareja de hace 10 años y sorprende con confesión: "La hemos pasado delicioso"

lr.pe

¿Por qué Tula Rodríguez y su hija discutieron?

La discusión entre Tula Rodríguez y su hija se produjo luego de que la conductora planteara la posibilidad de mudarse de la vivienda familiar. Según explicó, la joven no estuvo de acuerdo con esa decisión debido al vínculo emocional que mantiene con el inmueble y los recuerdos que guarda allí de su padre, Javier Carmona.

“Yo no me mudo. Es que ya quería irme, pero Val no quiere porque tiene todos los recuerdos. Tuvimos una discusión, llegamos a un acuerdo, que nos quedamos en la casa, pero haré un cambio”, relató Tula Rodríguez durante la entrevista.

“Creo que es importante hacer un cambio porque todo lo de mi casa es cuando estaba mi esposo y no porque quiera borrar su historia porque creo que va a estar bien... es un nuevo comenzar, es una nueva vida, una manera de reinventarme, creo que tengo derecho”, agregó.

Esta situación también llevó a Tula Rodríguez a reflexionar sobre los cambios que experimenta desde que su hija se encuentra lejos. La joven estudia en el extranjero y, próximamente, cumplirá 18 años, una fecha que marcará una nueva etapa para ambas.

“Como entretenerme nuevamente, como una mujer soltera, con una niña que ya no está, el otro mes cumple 18, la bebé ya creció”, expresó la conductora al hablar sobre este momento familiar.

Puedes ver

Christian Dominguez sorprende al tocar de más a Tula Rodríguez y ella reacciona: escena se volvió viral en redes

lr.pe

Tula Rodríguez no podrá estar presente en el cumpleaños 18 de su hija

Tula Rodríguez también confirmó que no podrá acompañar personalmente a su hija durante la celebración de sus 18 años. La conductora explicó que esta será la primera vez que ambas pasarán esta fecha separadas, debido a sus respectivas responsabilidades.

“Estoy trabajando, es el primero que no la vamos a pasar juntas, porque tengo el programa y no puedo ir, ella estudiando y no va a poder venir, no le dan los permisos”, señaló la conductora.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori lanza mensaje al Senado y pide dejar de lado "banderas partidarias" en el pedido de facultades

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Hospital Grau de EsSalud operará de noche y domingos: ¿quiénes tendrán prioridad en las 240 cirugías?

Espectáculos

Carla Robbiano como nunca pensaste verla: la faceta totalmente desconocida de la esposa de Francis Allison en la televisión peruana

Magaly Medina queda en shock luego de que Sheyla Rojas destapara que tiene algunos "problemas": "¿Cuáles? Que me los recuerde"

Esposa de Bruce Willis revela nueva foto del actor con demencia y da reflexivo mensaje: “Siempre será una leyenda”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori lanza mensaje al Senado y pide dejar de lado "banderas partidarias" en el pedido de facultades

ONPE advierte al JNE que no puede organizar la segunda vuelta regional antes del 6 de diciembre

Eliane Karp pide a Keiko Fujimori revisar indulto a favor de Alejandro Toledo: "Temo mucho por su vida"