Tula Rodríguez atraviesa una nueva etapa personal mientras su hija continúa en el extranjero por motivos de estudio. La conductora de 'Mande quien mande' reveló que ambas protagonizaron una fuerte discusión relacionada con una importante decisión sobre la vivienda familiar, donde la joven conserva recuerdos de su padre, Javier Carmona.

Durante una conversación con las cámaras de 'América espectáculos', la exvedette explicó que inicialmente había considerado dejar el inmueble, pero su hija se opuso a la idea. Finalmente, llegaron a un acuerdo para permanecer en la casa, aunque precisó que realizará algunos cambios como parte de un proceso que considera necesario para comenzar una nueva etapa en su vida.

¿Por qué Tula Rodríguez y su hija discutieron?

La discusión entre Tula Rodríguez y su hija se produjo luego de que la conductora planteara la posibilidad de mudarse de la vivienda familiar. Según explicó, la joven no estuvo de acuerdo con esa decisión debido al vínculo emocional que mantiene con el inmueble y los recuerdos que guarda allí de su padre, Javier Carmona.

“Yo no me mudo. Es que ya quería irme, pero Val no quiere porque tiene todos los recuerdos. Tuvimos una discusión, llegamos a un acuerdo, que nos quedamos en la casa, pero haré un cambio”, relató Tula Rodríguez durante la entrevista.

“Creo que es importante hacer un cambio porque todo lo de mi casa es cuando estaba mi esposo y no porque quiera borrar su historia porque creo que va a estar bien... es un nuevo comenzar, es una nueva vida, una manera de reinventarme, creo que tengo derecho”, agregó.

Esta situación también llevó a Tula Rodríguez a reflexionar sobre los cambios que experimenta desde que su hija se encuentra lejos. La joven estudia en el extranjero y, próximamente, cumplirá 18 años, una fecha que marcará una nueva etapa para ambas.

“Como entretenerme nuevamente, como una mujer soltera, con una niña que ya no está, el otro mes cumple 18, la bebé ya creció”, expresó la conductora al hablar sobre este momento familiar.

Tula Rodríguez no podrá estar presente en el cumpleaños 18 de su hija

Tula Rodríguez también confirmó que no podrá acompañar personalmente a su hija durante la celebración de sus 18 años. La conductora explicó que esta será la primera vez que ambas pasarán esta fecha separadas, debido a sus respectivas responsabilidades.

“Estoy trabajando, es el primero que no la vamos a pasar juntas, porque tengo el programa y no puedo ir, ella estudiando y no va a poder venir, no le dan los permisos”, señaló la conductora.