Figuras de la televisión se emocionaron con la llegada del Papa León XIV a Perú: “Rompiendo todo protocolo”

La llegada del papa León XIV al Perú ha causado furor entre las controversiales personalidades del espectáculo nacional, como también en las figuras de la televisión. Desde Tula Rodríguez hasta Janet Barboza, múltiples artistas utilizaron sus redes sociales para compartir su emoción por la presencia del connacional sumo pontífice, quien aterrizó este miércoles 11 de noviembre en el Callao.

Una de las exponentes del entretenimiento local que mostró mayor entusiasmo fue la exreality Diana Sánchez, quien no solo celebró el arribo del líder religioso, sino que también asumirá una participación especial durante su visita al país. Por su parte, Tula Rodríguez compartió imágenes del acontecimiento, destacando la cercanía del santo padre chiclayano con los fieles peruanos.

Diana Sánchez asume un rol protagónico en la Vigilia de los Jóvenes con el sumo pontífice

La exintegrante de 'Combate' fue una de las primeras figuras en manifestar su alegría por la llegada del papa chiclayano. A través de sus historias de Instagram, la expresentadora de 'Yo soy' publicó un breve mensaje: "Qué lindo". Sin embargo, su entusiasmo también está relacionado con la invitación que recibió para conducir la Vigilia de los Jóvenes con el líder religioso, programada para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

La popularmente llamada como 'Power' contó anteriormente que la propuesta la tomó por sorpresa y significó una alegría especial debido a su formación en un colegio salesiano. Incluso, recordó que compartió la noticia con su hermana, con quien celebró esta oportunidad. Otra figura que expresó su emoción fue Tula Rodríguez, quien difundió un video del aterrizaje de Robert Prevost y escribió: "Llegó el papa. Míralo ahí rompiendo todo protocolo y conectándose con el Perú".

Los artistas que compartieron cómo vivieron el aterrizaje de León XIV

Desde la 'Ciudad de los Reyes', Janet Barboza también se sumó a las reacciones por la llegada del chiclayano más famoso del mundo. La 'Reina de las movidas' compartió una publicación de su pareja, Félix Moreno, quien apareció fotografiando la pantalla del televisor mientras se transmitía el arribo a territorio peruano del religioso que juntó firmas en Trujillo para la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Desde Chiclayo, el cantante Donnie Yaipén compartió publicaciones en su perfil de Instagram en las que se le observa celebrando y cantando por la visita del peruano más querido del momento. A estas muestras de entusiasmo se sumó la periodista Lorena Álvarez, quien publicó una breve historia con el mensaje "Llegó", en referencia al acontecimiento que los usuarios en redes señalan como la excusa que la presidenta Keiko Fujimori tomó para retirarse unos días del país.