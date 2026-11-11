Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Espectáculos

Figuras de la televisión se emocionaron con la llegada del Papa León XIV a Perú: “Rompiendo todo protocolo”

Diversas figuras de la televisión peruana celebraron el arribo del papa León XIV al Callao. Diana Sánchez destacó por su participación en una de las actividades oficiales de la esperada visita.

Múltiples figuras de la farándula peruana reaccionaron ante la llegada del papa León XIV. Composición LR. Instagram
Múltiples figuras de la farándula peruana reaccionaron ante la llegada del papa León XIV. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

La llegada del papa León XIV al Perú ha causado furor entre las controversiales personalidades del espectáculo nacional, como también en las figuras de la televisión. Desde Tula Rodríguez hasta Janet Barboza, múltiples artistas utilizaron sus redes sociales para compartir su emoción por la presencia del connacional sumo pontífice, quien aterrizó este miércoles 11 de noviembre en el Callao.

Una de las exponentes del entretenimiento local que mostró mayor entusiasmo fue la exreality Diana Sánchez, quien no solo celebró el arribo del líder religioso, sino que también asumirá una participación especial durante su visita al país. Por su parte, Tula Rodríguez compartió imágenes del acontecimiento, destacando la cercanía del santo padre chiclayano con los fieles peruanos.

Puedes ver

Papa León XIV ya está en el Perú EN VIVO: primeras imágenes de su llegada, su recibimiento, agenda oficial y últimas noticias de su visita

lr.pe

Diana Sánchez asume un rol protagónico en la Vigilia de los Jóvenes con el sumo pontífice

La exintegrante de 'Combate' fue una de las primeras figuras en manifestar su alegría por la llegada del papa chiclayano. A través de sus historias de Instagram, la expresentadora de 'Yo soy' publicó un breve mensaje: "Qué lindo". Sin embargo, su entusiasmo también está relacionado con la invitación que recibió para conducir la Vigilia de los Jóvenes con el líder religioso, programada para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

LR Focus

La popularmente llamada como 'Power' contó anteriormente que la propuesta la tomó por sorpresa y significó una alegría especial debido a su formación en un colegio salesiano. Incluso, recordó que compartió la noticia con su hermana, con quien celebró esta oportunidad. Otra figura que expresó su emoción fue Tula Rodríguez, quien difundió un video del aterrizaje de Robert Prevost y escribió: "Llegó el papa. Míralo ahí rompiendo todo protocolo y conectándose con el Perú".

Puedes ver

Papa León XIV recuerda con cariño el día que obtuvo la nacionalidad peruana: “Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida”

lr.pe

Los artistas que compartieron cómo vivieron el aterrizaje de León XIV

Desde la 'Ciudad de los Reyes', Janet Barboza también se sumó a las reacciones por la llegada del chiclayano más famoso del mundo. La 'Reina de las movidas' compartió una publicación de su pareja, Félix Moreno, quien apareció fotografiando la pantalla del televisor mientras se transmitía el arribo a territorio peruano del religioso que juntó firmas en Trujillo para la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Desde Chiclayo, el cantante Donnie Yaipén compartió publicaciones en su perfil de Instagram en las que se le observa celebrando y cantando por la visita del peruano más querido del momento. A estas muestras de entusiasmo se sumó la periodista Lorena Álvarez, quien publicó una breve historia con el mensaje "Llegó", en referencia al acontecimiento que los usuarios en redes señalan como la excusa que la presidenta Keiko Fujimori tomó para retirarse unos días del país.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 11 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Muere Stacy Keach, actor de ‘Prison Break’, a los 85 años: su esposa confirmó la noticia

Sofía Neves, voleibolista uruguaya de Rebaza Acosta, sorprendida con la Liga Peruana de Vóley: "Es mejor que varias de Europa"

Espectáculos

Silvia Cornejo reaparece con su bebé en brazos y sorprende al tomar drástica decisión: “Lo tomamos como padres”

Jorge Benavides desata indignación por polémica imitación al papa León XIV y recibe duras criticas: “Es absurdo”

Carlos Orozco critica a Christian Cueva por lucir supuestos relojes Cartier valorizados en más de S/640 mil: "Pueden estar misios, pero…"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV a Keiko Fujimori: “Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad”

Papa León XIV exige a Keiko Fujimori preocuparse por las personas con problemas de salud mental y discapacidad

Senador de Bolivia, Leonardo Roca: “Perú debe investigar a Fernando Cerimedo”