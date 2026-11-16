"Sentimos en el alma y corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantan mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales", expresó el papa León XIV en su discurso en el bulevar Yarinacocha, en Ucayali.

Frente al sumo pontífice, en la zona destinada para los representantes de las comunidades nativas, se encontraba Rosemary Pioc, lideresa del pueblo awajún, que en 2024 denunció más de 500 casos de abuso sexual en Condorcanqui, en la región Amazonas.

Video destacado PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El mensaje del papa fue claro al demandar que estas situaciones son amparadas y ganan impunidad con complicidad de actores políticos y del Estado. La República conversó con Pioc sobre la importancia de que se haya vuelto a poner en agenda un tema que nunca debe quedar en el olvido.

¿Qué sensación te dejó el discurso del papa León XIV en Ucayali?

El mensaje del papa ha sido muy contundente porque ha visibilizado la problemática de los pueblos originarios. Estamos en una crisis tanto climática, de contaminación y por el despojo de nuestro territorio. El papa ha sido claro en enfatizar el problema de educación y salud, porque los pueblos originarios no tenemos ese acercamiento al Estado.

Y mencionó sobre los casos de abuso sexual a menores

Para nosotros como organización nos parece muy bueno, porque eso permite que se ponga en agenda algo que venimos denunciando desde hace años. Esperamos que ahora las autoridades puedan tomar en cuenta y agendarlo porque sabemos que las normativas y las leyes, que han hecho el mismo Estado y el Congreso fueron en contra de la Amazonía. Es importantísimo que él haya retratado muy claramente la situación que está atravesando nuestro país y en especial nuestros pueblos.

Estuviste presente cuando tocó ese tema y siendo tú una de las denunciantes de los abusos en Condorcanqui, ¿cómo lo viviste?

Fue una sensación de esperanza porque sé que a través de la Iglesia se va a impulsar la exigencia del Estado (en la resolución de estos casos). Ahora esperemos que las autoridades reflexionen, porque el caso de Condorcanqui ya es una situación crítica que aún continuamos con esta problemática y creemos que ya es el momento de que el Estado ponga en agenda la situación, pero con acciones más concretas a partir de la reflexión y las palabras que utilizó muy enfáticamente el papa.

Incluso en su discurso cuestionó que estos casos tengan impunidad amparados en la complicidad con otros poderes

El obispo de Trujillo se acercó a mí y cuando conversamos yo le dije que existía mucha complicidad y corrupción en nuestros territorios; y que estos abusos no pueden quedar impunes. Las niñas necesitan protección, justicia y hoy en día tenemos más niñas que están contagiadas con VIH. Lo han tomado con mucha preocupación, pero sí nos hubiera gustado que nos dieran un espacio -unos dos minutos a cada pueblo originario- para visibilizarlo frente al papa. Pero igual me voy contenta porque se ha mencionado de forma dura y se ha abordado la problemática.

Han pasado dos años desde que denunciaste los más de 500 casos de abuso a menores en Condorcanqui, ¿cuál es la situación actual?

La situación ha empeorado y se ha vuelto crónica. Ahora tenemos más de 1.400 nuevos casos en Condorcanqui. En dos días hemos tenido 11 casos de violencia sexual, y apenas hace dos días una familia entera con casos de abuso a niñas de 4, 7 y 8 años.

En los últimas semanas el caso fue puesto en agenda por este Congreso y ayer se pidió que se incorpore en el presupuesto 2027