Tula Rodríguez se defiende tras críticas por cantar canción asociada a Gisela Valcárcel: "No le pertenece más que al público" La actriz Tula Rodríguez no se quedó callada tras los comentarios sobre una supuesta indirecta a Gisela Valcárcel, luego de que ambas coincidieran en el concierto de Juan Luis Guerra.

Un video grabado durante el concierto de Juan Luis Guerra volvió a colocar a Tula Rodríguez en el centro de la conversación en redes sociales. La conductora apareció cantando con entusiasmo 'Las avispas', tema que durante años fue vinculado a Gisela Valcárcel, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones.

Lejos de dejar pasar la controversia, la actriz decidió pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, rechazó las interpretaciones que atribuyeron algún tipo de indirecta hacia la popular 'Señito' —quien también asistió al espectáculo— y aseguró que su reacción respondió únicamente a su gusto por la música del artista dominicano.

Tula Rodríguez niega haber enviado una indirecta a Gisela

Ante la repercusión del video, Tula sostuvo a través de Instagram que la polémica nació de una interpretación exagerada de una situación que, según ella, no tenía ningún mensaje oculto. La conductora explicó que suele involucrarse emocionalmente con las canciones que escucha en vivo y que eso fue precisamente lo que ocurrió durante el espectáculo.

“Siento que hay una novela detrás de una historia donde no hay nada. Yo me fui al concierto de Juan Luis Guerra y me encanta la canción de ‘Las avispas’, y la canté porque me gusta, porque cuando vas a un concierto es para gozar y vacilar cada canción”, manifestó.

La figura televisiva añadió que disfruta los conciertos con intensidad y que suele identificarse con cada tema que interpreta un artista sobre el escenario. “Cada canción que yo canto cuando voy a un concierto, yo me siento la actriz, la protagonista de esa historia, yo me la creo, para eso pago mi entrada al concierto”, señaló.

Tula Rodríguez recuerda que la canción le pertenece al público

Sin embargo, la declaración que más reacciones provocó fue aquella en la que descartó que 'Las avispas' pueda asociarse de manera exclusiva a una persona, pese a que durante años el tema fue relacionado con la imagen televisiva de Gisela ya que sonaba como cortina de su programa.

“Un artista hace un tema para que la gente lo disfrute y no le pertenece más que al público y yo soy parte del público que le gusta Juan Luis Guerra, y si la canción ‘Las avispas’ la canto porque yo la disfruto con ganas, no es por fregar a nadie. Ya estoy bien grande para molestar a alguien”, sentenció.

El nombre de Tula Rodríguez y el de Gisela Valcárcel han estado ligados durante años por la historia que involucra a Javier Carmona. Aunque Magaly Medina ha sostenido que la propia 'Señito' le habría confesado una supuesta infidelidad por parte del empresario, Tula aseguró que su relación inició cuando él ya se había separado. Sin embargo, pese al fallecimiento de Carmona y a los años transcurridos, cualquier episodio que vuelva a relacionar a ambas figuras genera revuelo en la farándula nacional.