Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Espectáculos

Tula Rodríguez se defiende tras críticas por cantar canción asociada a Gisela Valcárcel: "No le pertenece más que al público"

La actriz Tula Rodríguez no se quedó callada tras los comentarios sobre una supuesta indirecta a Gisela Valcárcel, luego de que ambas coincidieran en el concierto de Juan Luis Guerra.

Tula Rodríguez se defendió a través de sus historias de Instagram.
Tula Rodríguez se defendió a través de sus historias de Instagram. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
Por
google iconLa República en Google

Un video grabado durante el concierto de Juan Luis Guerra volvió a colocar a Tula Rodríguez en el centro de la conversación en redes sociales. La conductora apareció cantando con entusiasmo 'Las avispas', tema que durante años fue vinculado a Gisela Valcárcel, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones.

Lejos de dejar pasar la controversia, la actriz decidió pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, rechazó las interpretaciones que atribuyeron algún tipo de indirecta hacia la popular 'Señito' —quien también asistió al espectáculo— y aseguró que su reacción respondió únicamente a su gusto por la música del artista dominicano.

Puedes ver

Carlos Alcántara confiesa que se deprimió y pensó en retirarse tras críticas que recibió por 'Asu mare 4': "Dije: 'Ya no puedo más'"

lr.pe

Tula Rodríguez niega haber enviado una indirecta a Gisela

Ante la repercusión del video, Tula sostuvo a través de Instagram que la polémica nació de una interpretación exagerada de una situación que, según ella, no tenía ningún mensaje oculto. La conductora explicó que suele involucrarse emocionalmente con las canciones que escucha en vivo y que eso fue precisamente lo que ocurrió durante el espectáculo.

LR Focus

“Siento que hay una novela detrás de una historia donde no hay nada. Yo me fui al concierto de Juan Luis Guerra y me encanta la canción de ‘Las avispas’, y la canté porque me gusta, porque cuando vas a un concierto es para gozar y vacilar cada canción”, manifestó.

Puedes ver

Hija de Mondonguito hace desgarrador pedido y revela que se preparan para lo peor tras recaída del cómico: "Una funeraria..."

lr.pe

La figura televisiva añadió que disfruta los conciertos con intensidad y que suele identificarse con cada tema que interpreta un artista sobre el escenario. “Cada canción que yo canto cuando voy a un concierto, yo me siento la actriz, la protagonista de esa historia, yo me la creo, para eso pago mi entrada al concierto”, señaló.

Tula Rodríguez recuerda que la canción le pertenece al público

Sin embargo, la declaración que más reacciones provocó fue aquella en la que descartó que 'Las avispas' pueda asociarse de manera exclusiva a una persona, pese a que durante años el tema fue relacionado con la imagen televisiva de Gisela ya que sonaba como cortina de su programa.

“Un artista hace un tema para que la gente lo disfrute y no le pertenece más que al público y yo soy parte del público que le gusta Juan Luis Guerra, y si la canción ‘Las avispas’ la canto porque yo la disfruto con ganas, no es por fregar a nadie. Ya estoy bien grande para molestar a alguien”, sentenció.

El nombre de Tula Rodríguez y el de Gisela Valcárcel han estado ligados durante años por la historia que involucra a Javier Carmona. Aunque Magaly Medina ha sostenido que la propia 'Señito' le habría confesado una supuesta infidelidad por parte del empresario, Tula aseguró que su relación inició cuando él ya se había separado. Sin embargo, pese al fallecimiento de Carmona y a los años transcurridos, cualquier episodio que vuelva a relacionar a ambas figuras genera revuelo en la farándula nacional.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV iniciará su primer recorrido en papamóvil desde la basílica María Auxiliadora: esta será la ruta que seguirá por Lima

León XIV llegó al Perú: el papa vuelve a casa, al país donde desarrolló casi 40 años de labor pastoral

Papa León XIV ya está en el Perú EN VIVO: primeras imágenes de su llegada, su recibimiento, agenda oficial y últimas noticias de su visita

Espectáculos

Diana Sánchez confiesa que rechazó conducir 'Combate, nueva generación' por importante motivo y revela la fecha de estreno del reality

Luiggi Yarasca acusa a Flor Polo de haberle sido infiel durante su relación: “La mandé a terapia porque estaba cansado de sus mentiras”

Deyvis Orosco presume su nueva apariencia en los Latin Grammy 2026: “Esta es una oportunidad para crecer y disfrutar”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori recibió al papa León XIV en su regreso al Perú

Carlos Pérez Sánchez es el nuevo representante de la Fiscalía ante el JNE

Ministro de Justicia cuestiona al JNE por decisión que impide a López Aliaga asumir como alcalde: “Debe ser íntegramente reformado”