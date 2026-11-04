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Néstor Villanueva lanza fuerte advertencia a Flor Polo tras casi cinco años sin ver a sus hijos y apelar pensión de S/10 mil: “En esta vida todo se paga”

Néstor Villanueva se pronunció sobre su conflicto legal con Flor Polo Campos. El cantante habló acerca de la disputa por la pensión de alimentos hacia sus hijos, como también su distanciamiento de ellos.

Néstor Villanueva lanza advertencia a Flor Polo tras proceso judicial. Composición LR.
Néstor Villanueva lanza advertencia a Flor Polo tras proceso judicial. Composición LR.
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Néstor Villanueva sorprendió con nuevas declaraciones sobre el enfrentamiento legal que mantiene con su expareja Flor Polo Campos. Durante una entrevista con el programa 'Un día en el mall', el cantante aseguró que lleva alrededor de cinco años sin ver a sus hijos. Asimismo, lanzó una frase que llamó la atención al referirse al karma: "En esta vida todo se paga".

El cumbiambero también confirmó que su defensa apeló la resolución judicial que establece una pensión de alimentos de S/10.000 para sus pequeños. Aunque evitó profundizar en los procedimientos legales que afronta, Villanueva sostuvo que el monto debe determinarse de acuerdo con los ingresos económicos de la persona obligada a cumplir con el pago, y señaló que deben revisar recursos financieros.

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Casi cinco años alejado de sus pequeños y bajo la lupa fiscal

Villanueva reveló que han transcurrido cuatro años y diez meses desde la última vez que pudo ver a sus hijos. El cantante manifestó que prefería dejar esos asuntos en manos de sus abogados. Sin embargo, su declaración volvió a poner en primer plano el prolongado distanciamiento del artista con sus hijos, en medio de las diferencias que mantiene con Flor Polo Campos.

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En ese contexto, el cumbiambero respondió a una pregunta sobre el karma y si consideraba que con el tiempo cada persona termina enfrentando las consecuencias de sus acciones. "Hay que tener en cuenta que en esta vida todo se paga", manifestó el exyerno de Susy Díaz, sin mencionar directamente a quién estaba dirigida su reflexión.

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Néstor Villanueva apela el fallo judicial de los 10 mil soles de alimentos

Uno de los principales puntos abordados por Villanueva durante su entrevista fue el reciente proceso judicial por alimentos que mantiene con Polo Campos. La hija de Susy Díaz comunicó que obtuvo un fallo favorable para establecer una pensión mensual de S/10.000 destinada a sus hijos, como parte de la disputa que enfrenta con el cantante tras su separación. Frente a esta situación, el exintegrante de Caña Brava confirmó que presentó una apelación mediante su defensa legal.

Asimismo, el intérprete explicó que el monto de la pensión alimenticia debe guardar relación con la capacidad económica de quien tiene la obligación de proporcionar los recursos para sus hijos. "Ellos pueden solicitar la cantidad que quieran, pueden decirme 10 mil, 50 mil, 20 mil, pero se tiene que ver los ingresos que uno tiene", señaló el cantante al referirse a la pensión establecida en el proceso judicial.

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