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Flor Polo reaparece en TV y se quiebra al asegurar que Luiggi Yarasca la empujó de las escaleras: “Si estoy viva, es un milagro”

Flor Polo mostró fotografías de cómo quedó su rostro y su cuerpo tras supuestamente haber sido empujada de las escaleras por Luiggi Yarasca, quien le habría generado múltiples lesiones.

Flor Polo reaparece en 'Magaly TV, la firme' para responder a las acusaciones de Luiggi Yarasca, quien negó haberla agredido.
Flor Polo reaparece en 'Magaly TV, la firme' para responder a las acusaciones de Luiggi Yarasca, quien negó haberla agredido.Foto: ATV.
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Flor Polo reapareció este lunes 9 de noviembre en el programa de Magaly Medina para responder con todo a Luiggi Yarasca, quien negó haber agredido físicamente a la hija de Susy Díaz. La influencer peruana expresó su indignación al escuchar que su expareja la llamó “desequilibrada”. “Allí hay un maltrato psicológico. Siempre me ha tildado de loca y enferma”, indicó molesta.

En conversación con Magaly Medina, Flor Polo recordó la escena de violencia que habría ocurrido en uno de los hoteles de Rústica y reveló que no es la primera vez que Luiggi Yarasca reacciona de manera violenta. “Temí lo peor”, manifestó. “Siempre ha sido agresivo y tengo testigos. Mi familia y mis amigas saben todo lo que he pasado”, añadió.

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Flor Polo asegura que Luiggi Yarasca la empujó de las escaleras

Flor Polo, quien anunció el fin de su relación con Luiggi Yarasca mediante sus redes sociales, aseguró que tiene pruebas de que fue víctima de agresión física y psicológica por parte del empresario. Asimismo, descartó que ella misma se haya provocado las lesiones traumáticas que le detectaron.

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“Yo no me he caído, yo no me he tirado de las escaleras. Él me ha empujado y estos golpes son de verdad. Yo no me los he hecho, no me he pintado ni nada”, manifestó en 'Magaly TV, la firme'.

Flor Polo relata episodios de violencia, asegurando que Luiggi Yarasca ha sido agresivo en múltiples ocasiones.

Flor Polo relata episodios de violencia, asegurando que Luiggi Yarasca ha sido agresivo en múltiples ocasiones.

Por otro lado, Flor Polo compartió con el programa de Magaly Medina algunas fotografías donde muestra sus lesiones en la cabeza, en la espalda, en el muslo y en los brazos. “Él me ha visto rodar y no ha hecho nada. Si yo estoy viva, es un milagro. Tengo 21 contusiones”, dijo con la voz quebrada.

De acuerdo con Flor Polo, la pelea inició por celos de Luiggi Yarasca, quien cree que ella lo engañó con un cajamarquino. “Me agarra del cuello, me dice ‘eres una mentirosa’ y me tira contra la cama. Yo pensé lo peor (...) yo muchas veces inventé cosas que no pasaron nunca, yo jamás le fui infiel, nunca, y me trataba como una cualquiera”, añadió la hija de Susy Díaz.

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