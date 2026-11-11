Revelan chats comprometedores donde Flor Polo admite que manipulaba a Luiggi Yarasca: “A veces lo hago sin darme cuenta” En los chats, Flor Polo admite haber manipulado a Luiggi Yarasca y asegura que trabajará en su conducta para evitar hacerle daño en el futuro. Además, le dice que tiene miedo a perderlo.

Flor Polo ha acusado a Luiggi Yarasca de haberla empujado de las escaleras, mientras que el empresario asegura que la hija de Susy Díaz lo ha acosado y le ha sido infiel. Mientras duren las investigaciones que le han abierto al joven por una supuesta agresión en Rústica de Pachacamac, Lourdes Sacín sorprendió al compartir pantallazos de unas conversaciones entre la expareja.

Aunque sin mucho contexto, en uno de los chats, Luiggi Yarasca le pide a Flor Polo que no intente querer cambiar el sentido de una situación que pasaron. Tus manipulaciones y cuestiones inmaduras con otras personas porfavor, a lo que la influencer acepta su error y le dice que es algo en lo que ella debe de trabajar.

Lo siento si te estaba manipulando, quizá a veces lo hago sin darme cuenta se que está mal y no debí hacerlo, responde Flor Polo, quien compartió un comunicado del fin de su relación con Luiggi Yarasca. No te preocupes. No me incómoda porque es algo que para mí no es nuevo ya conozco esa conducta, le responde el empresario. Si es una conducta que tiene que cambiar en mí, poco a poco, insiste ella.

Flor Polo admite haber manipulado a Luiggi Yarasca.

Flor Polo aparece en chats comprometedores con Luiggi Yarasca

En otro chat que compartió Lourdes Sacín en sus redes, se expone a Flor Polo, quien admite que le ha hecho algún tipo de daño a Luiggi Yarasca. Además de pedirle disculpas, le asegura que cambiará porque no quiere perjudicarlo.

Yo soy consciente de que estás así por mi culpa y yo no quiero seguir lastimandote más , es por eso que yo no pienso volver hacerte más daño, es por eso que digo basta con todo lo que te hice, eso no va volver a pasar yo no pienso volver a mentirte ni ocultarte nada. Te prometo que todo va ser distinto, te lo voy a demostrar cada día, porque te amo y quiero verte bien siempre, expresa la hija de Susy Díaz, quien rompió en llanto al ver las contusiones de Flor Polo.

Chats comprometedores entre Flor Polo y Luiggi Yarasca.

Finalmente, otro pantallazo de WhatsApp deja notar que Luiggi Yarasca le dice a Flor Polo Díaz que ahora se aburre al hablar con ella, por lo que ella acepta que la responsabilidad le pertenece. Sé que eso es por mi culpa, por todo lo que te hago, y también que pierdas un poco el interés en mí. Yo no quiero que siga pasando todo esto, yo quiero que me sigas amando cada día y eso solo va a pasar si yo dejo de seguir lastimándote porque lo único que voy a conseguir es perderte, expresó.