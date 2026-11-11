Susy Díaz rompe en llanto al ver las contusiones de Flor Polo tras supuesta agresión de Luiggi Yarasca: “Yo nunca he pegado a mi hija” Susy Díaz se mostró devastada por el estado de su hija tras la supuesta agresión. La excongresista aseguró que nunca aceptó a Luiggi Yarasca como yerno y se mostró preocupada por las lesiones de Flor Polo.

¡Saca las garras por su hija! Susy Díaz llegó a Perú la mañana del martes 10 de noviembre tras cancelar su viaje por España para apoyar a su hija Flor Polo, quien acusa a Luiggi Yarasca de haberla empujado de las escaleras. Tras reencontrarse con ella, la excongresista llegó esa misma noche al set de Magaly Medina para hablar sobre el tema de la agresión y para darle todo su apoyo a su hija.

'Magaly TV, la firme' también compartió imágenes de lo que fue el reencuentro entre Susy Díaz y Flor Polo, quien asegura que fue víctima de maltrato psicológico por parte de Luiggi Yarasca. “No estás sola, Flor, estás conmigo, ¿ya? Vas a salir de esta. Tienes a mucha gente que te quiere. Ya me tienes acá”, dijo entre lágrimas la excongresista la mañana del martes 10 de noviembre.

Susy Díaz se quiebra por la salud de Flor Polo

Susy Díaz, quien se quebró a su llegada a Lima, expresó su tristeza por cómo quedó su hija tras supuestamente haber sido empujada por las escaleras por Yarasca, a quien nunca aceptó como yerno. “Es horrible, yo nunca le he pegado a mi hija. Jamás le he pegado a mi hija. Y que venga un desgraciado que le pegue”, dijo entre sollozos.

Según la artista peruana, ella estuvo inquieta un día antes de que Flor Polo terminara golpeada en uno de los hoteles de Rústica. Contó que soñó a su hermano fallecido en la pandemia y Susy Díaz cree que fue él quien no dejó que le pase algo más grave a su hija.

“Él la ha salvado porque mi hermano la quería mucho a mi hija. Es un horrible. Te juro ver a mi hija con el chinchón acá, el cuello todavía lo tiene morado, los moretones por acá y que le duele la espalda. Es una preocupación horrible. Siento un dolor aquí en el pecho, qué horrible”, comentó la cantante y actriz cómica.