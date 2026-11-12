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Magaly Medina acusa a Luiggi Yarasca de justificar sus ataques hacia Flor Polo: “No quiere asumir la responsabilidad”

Magaly Medina criticó a Luiggi Yarasca por realizar una presunta campaña de prensa, durante sus apariciones en medios de espectáculo, para desacreditar la denuncia de Flor Polo por violencia física y evadir su responsabilidad.

Magaly Medina se pronuncia sobre las apariciones de Luiggi Yarasca en TV nacional. Composición LR. YouTube
Magaly Medina se pronuncia sobre las apariciones de Luiggi Yarasca en TV nacional. Composición LR. YouTube
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Magaly Medina se pronunció acerca de las apariciones que Luiggi Yarasca, expareja de Flor Polo, realizó en televisión nacional tras la denuncia que recibió por violencia física y psicológica. Durante su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora mencionó que el empresario habría justificado sus ataques contra la hija de Susy Díaz, insinuando las controversias protagonizadas por ella previa a su última relación.

La presentadora no negó que la modelo haya sido partícipe de escándalos en el mundo del espectáculo en su pasado, sin embargo, señaló que esas situaciones no son motivos para no ser empáticos con una mujer que fue víctima de abuso físico. Asimismo, la periodista aludió a las presentaciones del denunciado como una campaña de prensa en donde tanto Yarasca como su defensa legal buscan deslegitimar la acusación de la animadora.

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Luiggi Yarasca acusa a Flor Polo de haberle sido infiel durante su relación: “La mandé a terapia porque estaba cansado de sus mentiras”

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Magaly Medina responde contra Luiggi Yarasca y su defensa

La periodista de ATV advirtió durante su show acerca de la presunta campaña de prensa que Yarasca estaría realizando junto a su abogada para desacreditar las denuncias de la hija de Susy Díaz, como también eludir los cargos por los que el nuevo personaje de la farándula nacional se hizo conocido.

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"La defensa airada que ha hecho este hombre en varios medios de comunicación. Y sobre todo, una abogada que parece justificar una supuesta agresión. ‘No sé pues cómo lo habrá hecho’, ‘Cómo lo habrá golpeado’, ‘No tenemos información’", expresó Medina acerca de las declaraciones que realizó el empresario junto a su defensa legal. Asimismo, sentenció: "Eso me parece realmente, no querer asumir la responsabilidad."

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Luiggi Yarasca rompe su silencio acerca de las denuncias de Flor Polo

El empresario negó que se hayan producido episodios de violencia por parte de él en su relación anterior. Asimismo, detalló para el programa 'Arriba mi gente', que la propia Polo Campos le habría confesado que le había sido infiel, pero debido al afecto que este le tenía a su exvínculo, la envió a recurrir a asistencia psicológica: "La mandé a terapia porque estaba cansado de sus mentiras".

Por otra parte, el conocido por la demanda de su expareja, señaló que tras cada ruptura con la hija de 'La reina de las dietas', aquella volvía para retomar la relación. "Al terminar [la relación] también había una conducta que a mí no me gustaba, que era de que siempre me iba a buscar. Estaba ocho horas parada en mi casa esperándome”, declaró Yarasca, mencionando que tiene testigos de esos incidentes.

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