Luiggi Yarasca acusa a Flor Polo de haberle sido infiel durante su relación: “La mandé a terapia porque estaba cansado de sus mentiras” ¡Giro inesperado! Luiggi Yarasca afirma tener chats que prueban las infidelidades de Flor Polo. La expareja de la modelo reveló que la mandó a terapia por sus mentiras y detalló cómo ella lo buscaba para retomar su relación.

Luiggi Yarasca reveló que Flor Polo le fue infiel, previo a las denuncias que la modelo realizó contra él por violencia física y psicológica. La expareja de la hija de Susy Díaz expuso una supuesta infidelidad por parte de la animadora para el programa 'Arriba mi gente', donde señaló que debido al presunto cariño que le tenía, la envió a recurrir a asistencia psicológica: "La mandé a terapia porque estaba cansado de sus mentiras".

El denunciado detalló que su mismo exvínculo amoroso fue quien le contó haberle sido infiel. Asimismo, el empresario mencionó tener pruebas contundentes acerca de la infidelidad de Polo Campos, entre mensajes de texto, como también el nombre de la persona con la que la hija de la 'Reina de las dietas' tuvo un affaire. Pese a ello, Yarasca sin razón alguna evitó divulgar la identidad del presunto tercero en discordia.

Luiggi Yarasca asegura que perdonó múltiples infidelidades de Flor Polo

Durante su intervención, el empresario señaló que disculpó en diferentes ocasiones las presuntas infidelidades de la hija de Augusto Polo Campos. Asimismo, también detalló que debido al afecto que este tenía por su expareja, la aconsejó recurrir a terapia psicológica. Aunque en última instancia Yarasca comentó que perdonar esos supuestos actos fue un error.

"El tema de perdonar una infidelidad sí lo hice. Pero díganme, o sea, ¿quién no lo ha hecho en algún momento por cariño, por amor, por afecto?", expresó la reciente figura pública sobre los supuestos hechos de los que acusa a su demandante, con la cual llevó cuatro años de relación. "Sí, fue un error haber perdonado algunos actos de infidelidad", sentenció Yarasca al final de su entrevista.

Flor Polo buscó en reiteradas ocasiones a Luiggi Yarasca tras rupturas

El conocido por la demanda de su expareja, señaló que tras cada ruptura con la hija de 'La reina de las dietas', aquella volvía para retomar la relación, esperándolo durante horas en espacios que él solía frecuentar. Asimismo, Yarasca detalló que tiene evidencias de esos hechos.

"Al terminar [la relación] también había una conducta que a mí no me gustaba, que era de que siempre me iba a buscar al gimnasio, a mi casa. Estaba ocho horas parada en mi casa esperándome. Tengo las pruebas de que ella me dejaba notas", declaró el empresario, mencionando que tiene testigos de esos incidentes.