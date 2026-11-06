Grupo 5 sorprende al cantar junto a Olga Tañón tras vencerla en los Premios HEAT 2026: “Una presentación que quedará en nuestros corazones” La agrupación norteña sorprendió al compartir escenario con Olga Tañón, quien también estaba nominada, brindando una actuación llena de energía y carisma en Puerto Vallarta, México.

¡Perú sigue siendo clave! Luego de que Brunella Torpoco, Gian Marco y Grupo 5 triunfaran en los Premios HEAT 2026 en sus respectivas categorías, la agrupación norteña sorprendió al compartir escenario con la gran Olga Tañón, que justamente también estuvo nominada como Mejor Artista Tropical, junto a otras figuras reconocidas de la música latina como Carlos Vives, Prince Royce, Romeo Santos, Eddy Herrera, Elvis Crespo, Silvestre Dangond, Fonseca, Los Ángeles Azules, entre otros.

Al ritmo de 'Que se vaya', Christian Yaipén y sus hermanos de Grupo 5 cantaron y bailaron junto a Olga Tañón, quien derrochó fuerza y carisma en el escenario de los Premios HEAT 2026, evento musical que se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. Además, la orquesta presentó una de las categorías musicales.

“Estoy llorando... por otros. El logro de ellos es enorme, felicidades”, “Tremendo derroche de carisma el de Christian frente a una grande como Olga Tañón. Lejos de intimidarse, demostró un gran dominio de escenario y dejó el nombre del Perú muy en alto”, “Qué orgulloso debe estar su padre desde el cielo al ver todo el éxito que han logrado sus hijos.. Felicidades, Grupo 5”, “Grupo 5 no se cansa de ser clave” y “Excelente, pero para los organizadores o producción: ¿un micrófono para los dos?”; fueron algunos comentarios de los fans de la orquesta, que este domingo 8 de noviembre ofrecerá un concierto gratis en Chiclayo en honor a su padre Elmer Yaipén.

Grupo 5 brilló en Premios HEAT 2026

El grupo de oro del Perú, Grupo 5, sigue sumando galardones a su brillante carrera en el mundo de la música y el jueves 5 de noviembre se llevaron por primera vez el premio Heat Latin Music Awards en la categoría a 'Mejor Artista Tropical'. Christian, Andy y Elmer Yaipén recibieron muy emocionados el premio en presencia de artistas y personalidades de la industria discográfica.

“Buenas noches….Estamos muy emocionados, somos la segunda generación de un sueño llamado Grupo 5 que lleva 53 años de trayectoria y aquí estamos tus hijos, papito Elmer, un beso hasta el cielo, este premio es para ti y para nuestras familias y para todos los que trabajan con nosotros. Gracias al público por votar, gracias a todos nuestros colegas…. ¡de verdad qué emocionados estamos!”, expresó Christian Yaipén.