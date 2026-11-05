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Brunella Torpoco vence a leyendas de la salsa en los Premios Heat 2026 y se quiebra al celebrar: "No lo creo"

¡Noche histórica para Perú! La cantante Brunella Torpoco, única mujer nominada en la categoría de salsa, logró vencer a Marc Anthony, Jerry Rivera y otros nombres en los Premios Heat 2026 en México.

Brunella Torpoco recibió galardón en los Premios Heat 2026 en México.
Brunella Torpoco recibió galardón en los Premios Heat 2026 en México. | Foto: Brunella TorpocoFoto: composición LR/Brunella Torpoco/Radiomar
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La salsa peruana vivió una de sus noches más importantes en el escenario internacional. Brunella Torpoco se consagró como Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026, un reconocimiento que la colocó por encima de figuras consagradas del género y que marca un nuevo hito en su carrera artística.

La cantante chalaca no pudo contener la emoción cuando escuchó su nombre durante la ceremonia realizada en México. Visiblemente conmovida, agradeció el respaldo de su público y dedicó el galardón a las personas que la acompañaron en el camino que la llevó desde el Callao hasta una de las premiaciones más importantes de la música latina.

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Brunella Torpoco gana categoría Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026

El triunfo de Brunella Torpoco adquiere un valor especial por el nivel de la competencia. La intérprete peruana, única mujer nominada en la categoría, logró imponerse frente a reconocidos exponentes de la salsa como Víctor Manuelle, Marc Anthony, Tito Nieves, Jerry Rivera y Gilberto Santa Rosa, además de otros artistas de amplia trayectoria internacional.

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Al subir al escenario para recibir el premio, la artista decidió destacar sus raíces y agradecer a quienes han sido fundamentales en su crecimiento profesional. "Buenas noches con todos, soy del Perú y del rico Chimpún Callao", manifestó.

Brunella Torpoco recibió galardón en los Premios Heat 2026 en México.

Brunella Torpoco recibió galardón en los Premios Heat 2026 en México.

Segundos después, la intérprete se quebró cuando dedicó el reconocimiento a su fe, a su familia y a su equipo de trabajo, pilares que tiene siempre presente cada vez que celebra un nuevo logro. "Este premio se lo dedico a Dios: por Él estoy cumpliendo todos mis sueños; para mi familia, para mi equipo", agregó.

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Por último, cerró su discurso con una mezcla de gratitud e incredulidad frente a un auditorio que la ovacionó por varios segundos. "Que Dios los bendiga siempre. Aún no me lo creo", sentenció.

Brunella Torpoco hace historia en los Premios Heat 2026 junto a Gian Marco y Grupo 5

El galardón representa el primer gran reconocimiento internacional de la salsera peruana, quien en los últimos años ha logrado posicionarse fuera del país gracias a éxitos como ‘Honda-Costumbres’, ‘Así fue’ y sus populares mezclas salseras.

Además de la victoria de Brunella Torpoco, el Grupo 5 ganó la categoría Mejor Artista Tropical, mientras que Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año, consolidando una de las participaciones más exitosas del Perú en la historia reciente de los Premios Heat.

Con este nuevo logro, la artista chalaca de 28 años confirma que su crecimiento ya trasciende las fronteras nacionales y llega en un momento clave de su carrera, a pocas semanas de celebrar un nuevo aniversario artístico con un espectáculo que reunirá a destacadas figuras de la música latina, entre ellas La India, Bartola, Lucía de la Cruz, Tony Succar, Mimy Succar y más.

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