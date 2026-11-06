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Influencer Lemon Pay reaparece y apoya comentarios que le piden que siga haciendo contenido pese a ser expuesto por Milena Warthon: "Sigue firme"

¡Ni se inmuta! José Sebastián Cusquisiban Benítez, más conocido como Lemon Pay, hace caso omiso a las críticas y decide respaldar diversos mensajes que le piden que siga haciendo el contenido que acostumbra a realizar.

Milena Warthon asegura estar cansada de las ofensas recibidas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Milena Warthon asegura estar cansada de las ofensas recibidas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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El influencer Lemon Pay volvió a mostrarse activo en redes sociales luego de que Milena Warthon expusiera públicamente su identidad y denunciara el contenido que realizó utilizando su imagen. Pese a la controversia y los cuestionamientos que surgieron tras las declaraciones de la cantante, el creador de contenido no se ha mantenido alejado del entorno digital y llamó la atención por sus recientes interacciones con los usuarios.

A través de sus redes sociales, José Sebastián Cusquisiban Benítez dio 'me gusta' a diversos comentarios que hacían referencia a la polémica con la intérprete de 'Warmisitay'. Incluso, respaldó mensajes de seguidores que le pedían mantenerse firme y retomar sus videos como de costumbre, pese a la exposición pública que protagonizó luego de la denuncia de la artista.

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Lemon Pay respalda comentarios a su favor en medio de polémica con Milena Warthon

Tras la denuncia pública de Milena Warthon, Lemon Pay recibió una serie de comentarios en su cuenta de TikTok, donde los usuarios expresaron opiniones divididas sobre la controversia. Mientras algunos cuestionaban su contenido y respaldaban la postura de la cantante, otros le mostraban su apoyo y lo animaban a continuar con sus publicaciones.

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En medio de las reacciones, José Sebastián Cusquisiban Benítez no dudaba en dar 'me gusta' a los mensajes que se mostraban a su favor.

"Te apoyo en tu contenido" y "sigue firme" fueron algunos de los comentarios que recibieron su aprobación. Asimismo, el creador de contenido también respaldó mensajes en los que los usuarios hacían referencia a sus nombres y apellidos, datos que quedaron expuestos luego de que Milena Warthon revelara públicamente su identidad.

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Milena Warthon se cansó de los ataques: sale al frente y denuncia a Lemon Pay

La cantante cuestionó la manera en que fue expuesta en uno de los videos del influencer, quien aparecía caracterizado con un disfraz de pájaro mientras mostraba una fotografía suya a diferentes personas en la vía pública y les hacía preguntas sobre su apariencia e incluso de índole sexual.

Cansada de esta situación, Milena Warthon decidió dar a conocer la identidad de quien estaba detrás del personaje enmascarado. Así, identificó al creador de contenido como José Sebastián Cusquisiban Benítez y expresó lo doloroso que había sido verse expuesta de esa manera.

Además, recordó que lleva cinco años enfrentando ataques en redes sociales, una situación que, según manifestó, la ha llevado a tener que defender constantemente su imagen, su identidad y su trabajo como artista.


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