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Influencer ayacuchano Julio Garay preocupa a sus fans con mensaje sobre la depresión: “Prometo ser la estrella más brillante”

El ingeniero ayacuchano Julio Garay Barrios, reconocido por sus galletas contra la anemia, comparte un emotivo mensaje sobre su lucha contra la depresión en redes sociales.

Julio Garay agradece la solidaridad y anuncia que tomará un descanso de su carga laboral, priorizando su salud y bienestar emocional.
Julio Garay agradece la solidaridad y anuncia que tomará un descanso de su carga laboral, priorizando su salud y bienestar emocional.Fotos: Facebook/Julio Garay.
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El ingeniero e influencer ayacuchano Julio Garay Barrios, quien ganó reconocimiento por crear las galletas Nutri H para ayudar a disminuir los niveles de desnutrición, generó alarma este viernes 6 de noviembre al compartir un sensible mensaje en redes sociales, donde contó que tiene depresión.

"Si algún día la depresión me gana, te prometo ser la estrella más brillante, que te cuide del cielo", fue lo que escribió Julio Garay en su cuenta de Facebook. Sus amigos, familiares y seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo. Algunos le pidieron que se refugie en Dios, mientras que otros le aconsejaron que busque ayuda profesional.

Julio Garay preocupa a sus fans con mensaje sobre la depresión. Sus seguidores y amigos le brindan apoyo.

Julio Garay preocupa a sus fans con mensaje sobre la depresión. Sus seguidores y amigos le brindan apoyo.

"Que Dios sea tu refugio en los días difíciles. No olvides que tu vida es un regalo y que, aun en medio de las tormentas, siempre hay una luz que puede volver a encender tu corazón", "Formaste una gran empresa, luchaste tantos años para graduarte como ingeniero, cuántas veces sacrificaste muchas cosas para lograr lo que hoy tienes. No permitas que nadie, ni siquiera tú mismo, apague esa luz", "No necesitas convertirte en una estrella para iluminar desde el cielo. Tu luz también importa aquí, en la Tierra" y "Busca ayuda psicológica y espiritual. Ambos tienen que ir de la mano para ayudarte a salir de esto"; fueron algunos mensajes que le dejaron en sus redes.

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Julio Garay agradece muestras de cariño

Tras las muestras de solidaridad, Julio Garay reapareció en redes sociales para agradecer a las personas, dentro y fuera de Perú, que desean que se recupere y aprovechó para anunciar que se tomará un descanso de su carga laboral y que pondrá lo mejor de sí para salir de este difícil momento.

"Hoy quiero agradecer infinitamente a todas las personas quienes se dieron el tiempo de dejarme sus bonitos comentarios acerca de la publicación que hice el día de hoy sobre la depresión. Sé que nadie estamos libres, sin embargo, hoy también tomo la decisión de poder bajar las actividades. A veces queremos hacerlo todo en un solo día, de poder buscar más resultados y, a la par, el cuerpo no puede dar", expresó el ayacuchano.

"Estamos en una etapa de reflexión, de poder también detenernos por un momento para poder pensar en nuestra salud. Desde hoy decido poner de mi parte para poder salir de todo esto. Sé que cuento con ustedes por su bonita amistad y que hoy también me están ayudando. Yo me despido con un fuerte y caluroso abrazo y decir que aún todavía estamos acá y vamos a estar bien", concluyó.

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