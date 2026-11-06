Muere querido integrante de la orquesta de Christian Domínguez y lo despiden con sensible mensaje: “Perdemos a un hermano” La cumbia peruana está de luto por la sorpresiva muerte de un integrante de la orquesta liderada por Christian Domínguez.

Puro sentimiento, agrupación de cumbia que le pertenece a Christian Domínguez, informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de Samir Collantes, su joven director musical. La noticia causó pesar entre quienes compartieron escenario y jornadas de trabajo con el también tecladista, cuya partida ha generado un sinfín de muestras de cariño y mensajes de despedida.

En la publicación, la orquesta no detalló los motivos del sorpresivo fallecimiento de su integrante, quien hace apenas unos meses celebró su cumpleaños y recibió una afectuosa felicitación de las plataformas digitales de Puro Sentimiento.

Comunicado de Puro Sentimiento anunciando la muerte de Samir Collantes. Foto: Instagram.

Puro Sentimiento y La Gran Orquesta le dicen adiós a Samir Collantes

Las redes sociales de Puro Sentimiento y La Gran Orquesta, grupos liderados por Christian Domínguez, compartieron un sensible comunicado anunciando la muerte de Samir Collantes. Lo recordaron como alguien que fue mucho más que un compañero de trabajo. "Hoy no solo perdemos a un extraordinario músico, perdemos a un hermano", escribieron.

Además, destacaron los años que compartieron con el músico sobre los escenarios y aseguraron que su recuerdo permanecerá entre ellos. "Tu talento, tu amistad y tu amor por la música vivieran eternamente en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias, por tanto. Siempre seremos tu familia y tu música jamás dejará de sonar entre nosotros", compartieron.

¿Cómo reaccionó Christian Domínguez ante el fallecimiento de Samir Collantes?

Hasta el momento, Christian Domínguez no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de Samir Collantes, integrante de Puro Sentimiento. Sin embargo, el cantante sí reaccionó a la noticia al darle 'me gusta' a la publicación con la que la agrupación informó sobre su partida.

Incluso, el esposo de Karla Tarazona estuvo el jueves 5 de noviembre junto a los integrantes del grupo de cumbia en 'América hoy', donde presentaron un tema inédito.