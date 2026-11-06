Aída Martínez revela que rechazó tener intimidad con Mario Hart y expone la reacción del piloto: “Me dejó dormir” La modelo Aída Martínez sorprendió al contar por primera vez un episodio intimo que vivió junto al piloto Mario Hart.

Aída Martínez reveló que rechazó tener intimidad con Mario Hart luego de que ambos se quedaran solos en un departamento y se dieran algunos besos tras una noche de fiesta, años atrás. La polémica modelo aseguró que, en ese entonces, el piloto de autos estaba soltero, pues había puesto fin a su relación con Alejandra Baigorria.

"Creo que fue cuando él terminó con Alejandra y después de eso se metió con Claudia (Ramírez). Justo en ese ínterin, porque él hacía sus cosas, lo habían visto en público con diferentes chicas", afirmó la modelo a Trome al revelar un episodio de su pasado que hasta ahora no había hecho público.

Aída Martínez confiesa por qué rechazó tener intimidad con Mario Hart

Aída Martínez, de 36 años, admitió que llegó a besarse con Mario Hart luego de quedarse solos en un departamento tras una noche de fiesta. Sin embargo, el piloto tenía otras intenciones y quiso intimar con ella, pero la modelo se negó porque estaba agotada por la celebración.

"En un momento hubo su besito, su bi… ahí y nada más. Además, estaba cansada ese día. Yo le dije que iba a descansar. Una juerga nos habíamos metido ese día. Tenía 20, 22 años, creo", contó a Trome.

La influencer también contó cómo reaccionó la exconductora de 'Mande quien mande' cuando ella no quiso tener relaciones con él. Según recordó, al principio se mostró fastidiado, pero finalmente dejó de insistir y permitió que descansara.

Él sí quería, le dije": 'No, sabes que estoy cansada, déjame dormir' . Se enojó un ratito, pero sí me dejó dormir, me hizo ahí la camita y ya al día siguiente me desperté y creo que él ya se había ido a trabajar y yo me quité también", expresó.