Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
EN VIVO | El Papa León XIV llega a Montevideo, Uruguay
Espectáculos

Aída Martínez revela que rechazó tener intimidad con Mario Hart y expone la reacción del piloto: “Me dejó dormir”

La modelo Aída Martínez sorprendió al contar por primera vez un episodio intimo que vivió junto al piloto Mario Hart.

Aída Martínez fue hace años una de las figuras más polémicas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Trome/ATV.
Aída Martínez fue hace años una de las figuras más polémicas de la farándula peruana. Foto: Composición LR/Trome/ATV.
Por
google iconLa República en Google

Aída Martínez reveló que rechazó tener intimidad con Mario Hart luego de que ambos se quedaran solos en un departamento y se dieran algunos besos tras una noche de fiesta, años atrás. La polémica modelo aseguró que, en ese entonces, el piloto de autos estaba soltero, pues había puesto fin a su relación con Alejandra Baigorria.

"Creo que fue cuando él terminó con Alejandra y después de eso se metió con Claudia (Ramírez). Justo en ese ínterin, porque él hacía sus cosas, lo habían visto en público con diferentes chicas", afirmó la modelo a Trome al revelar un episodio de su pasado que hasta ahora no había hecho público.

Puedes ver

Aída Martínez reveló que Julián Legaspi no pagó S/250 ni hizo trabajo comunitario tras denuncia por agresión

lr.pe

Aída Martínez confiesa por qué rechazó tener intimidad con Mario Hart

Aída Martínez, de 36 años, admitió que llegó a besarse con Mario Hart luego de quedarse solos en un departamento tras una noche de fiesta. Sin embargo, el piloto tenía otras intenciones y quiso intimar con ella, pero la modelo se negó porque estaba agotada por la celebración.

LR Focus

"En un momento hubo su besito, su bi… ahí y nada más. Además, estaba cansada ese día. Yo le dije que iba a descansar. Una juerga nos habíamos metido ese día. Tenía 20, 22 años, creo", contó a Trome.

La influencer también contó cómo reaccionó la exconductora de 'Mande quien mande' cuando ella no quiso tener relaciones con él. Según recordó, al principio se mostró fastidiado, pero finalmente dejó de insistir y permitió que descansara.

Él sí quería, le dije": 'No, sabes que estoy cansada, déjame dormir' . Se enojó un ratito, pero sí me dejó dormir, me hizo ahí la camita y ya al día siguiente me desperté y creo que él ya se había ido a trabajar y yo me quité también", expresó.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aída Martínez revela que rechazó tener intimidad con Mario Hart y expone la reacción del piloto: “Me dejó dormir”

La reflexión de Albert Einstein sobre la madurez y las prioridades que cambian con los años: "Nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos"

Chile desarrolla una obra de ingeniería para transportar agua del océano hasta una mina en el desierto de Atacama: ubicada a más de 4.000 metros de altura

Espectáculos

¿Se fugó? Luiggi Yarasca, pareja de Florcita Polo, escapa de la justicia tras presunta agresión a hija de Susy Díaz: "Inubicable"

Christian Domínguez lanza desgarrador mensaje tras repentina muerte de integrante de su grupo: “Se le ha llorado mucho”

¡Orgullo peruano! Grupo 5 se impone ante gigantes de la música internacional en los Premios Heat 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Puno: dirigentes y gremios exigen amnistía para Pedro Castillo durante audiencia de Juntos por el Perú

JEE Chiclayo proclamó como primer regidor a Polanski Carmona, alcalde provincial que pretendía la reelección encubierta

Renovación Popular pide apartar a Burneo de procesos relacionados a la proclamación electoral de Lima Metropolitana