Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
Espectáculos

Famoso actor y su esposa pierden a su bebé a los cinco meses de gestación tras devastador diagnóstico: "Pudimos sostenerla en brazos"

A pesar del dolor, el actor mexicano y su esposa recordaron con amor el tiempo que pasaron con su bebé y la despedida que pudieron darle en sus brazos. La pequeña falleció a las 23 semanas de gestación.

A través de redes sociales, el actor mexicano y su esposa compartieron la noticia de la muerte de su bebé.
A través de redes sociales, el actor mexicano y su esposa compartieron la noticia de la muerte de su bebé. | Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram
Por
google iconLa República en Google

El actor mexicano Luis Ernesto Franco y la modelo Roza Laven revelaron la dolorosa pérdida de la bebé que esperaban juntos. La pequeña, a quien llamaron Leila, falleció a las 23 semanas de gestación tras un complicado diagnóstico que obligó a la pareja a afrontar uno de los episodios más duros de su vida familiar.

A través de una publicación conjunta en redes sociales, relataron el camino que recorrieron desde que conocieron la condición médica de su hija.

Puedes ver

Muere Cho Jin Woo, querido influencer coreano, tras ser atropellado por camión en Bolivia: conductor de vehículo pesado habría intentado huir

lr.pe

Actor mexicano Luis Ernesto y su esposa sufren la pérdida de su bebé

En lugar de enfocarse solo en la despedida, compartieron cómo aprendieron a valorar el tiempo que pudieron pasar con ella antes de su nacimiento. En el mensaje, Roza admitió que nunca imaginó exponer una experiencia tan íntima. Sin embargo, consideró importante hablar sobre una realidad que afecta a muchas familias. "No es una historia que alguna vez pensé que compartiría; sin embargo, el duelo es una historia que nos toca a cada uno de nosotros", manifestó.

LR Focus

La modelo explicó que las dificultades comenzaron alrededor de la semana 20 de gestación, cuando los especialistas detectaron que la bebé padecía hidropesía fetal, una afección grave caracterizada por la acumulación anormal de líquido en el cuerpo del feto. Al recordar aquel momento, compartió la noticia que cambió por completo el rumbo del embarazo: "A nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal y nos dijeron que no lo lograría".

A través de redes sociales, el actor mexicano y su esposa compartieron la noticia de la muerte de su bebé.

A través de redes sociales, el actor mexicano y su esposa compartieron la noticia de la muerte de su bebé.

Puedes ver

Diana Sánchez se emociona al anunciar que conducirá vigilia de jóvenes con el papa León XIV en Lima: "Gracias por confiar en mí"

lr.pe

“Pudimos sostenerla en brazos”: actor Luis Ernesto y su esposa se despiden de su bebé

Tras conocer ese pronóstico, Roza confesó que intentó protegerse emocionalmente tomando distancia de la gestación. Evitó ilusionarse con el futuro e incluso optó por usar ropa holgada para no centrarse en un embarazo cuyo desenlace parecía ya definido. Sin embargo, el testimonio de otra mujer que atravesó una experiencia similar la llevó a replantear esa decisión. Entonces, junto a Luis Ernesto Franco, decidió aprovechar cada día con su hija, ponerle nombre y crear recuerdos mientras aún podían hacerlo. Así nació el vínculo con la pequeña Leila, a quien acompañaron con amor durante las semanas posteriores.

En ese contexto, la pareja buscó una segunda opinión médica en Texas, pero los estudios confirmaron la gravedad de la condición. Finalmente llegó el momento de despedirse. Con profunda sensibilidad, Roza recordó el nacimiento de su hija y el breve instante que pudieron compartir con ella. "A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña niña. Pudimos sostenerla en brazos y despedirnos de la manera más digna posible", confesó.

Por su parte, Luis Ernesto dedicó un emotivo mensaje a la pequeña Leila y expresó su admiración por la fortaleza de su esposa en medio de la pérdida. Mientras la familia atraviesa el duelo, miles de fans y figuras del espectáculo les han hecho llegar mensajes de apoyo y solidaridad.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Famoso actor y su esposa pierden a su bebé a los cinco meses de gestación tras devastador diagnóstico: "Pudimos sostenerla en brazos"

Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder?

Huancayo: Acción Popular y Batalla Perú empatan en Quichuay y segundo lugar se definió por sorteo

Espectáculos

Pamela López deja EN SHOCK a producción de los Premios Heat con su debut como conductora y recibe INESPERADA reacción: "¡Bien, güera!"

Diana Sánchez se emociona al anunciar que conducirá vigilia de jóvenes con el papa León XIV en Lima: "Gracias por confiar en mí"

Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Juan Luis Guerra, Enrique Bunbury, Ozuna y Marco Antonio Solís este fin de semana

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Huancayo: Acción Popular y Batalla Perú empatan en Quichuay y segundo lugar se definió por sorteo

Asociación en representación de víctimas del Sodalicio solicita una audiencia con León XIV en su viaje al Perú

Hombre de confianza de Santiváñez es contratado en el Ministerio de Defensa