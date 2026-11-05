Famoso actor y su esposa pierden a su bebé a los cinco meses de gestación tras devastador diagnóstico: "Pudimos sostenerla en brazos" A pesar del dolor, el actor mexicano y su esposa recordaron con amor el tiempo que pasaron con su bebé y la despedida que pudieron darle en sus brazos. La pequeña falleció a las 23 semanas de gestación.

A través de redes sociales, el actor mexicano y su esposa compartieron la noticia de la muerte de su bebé. | Foto: composición LR/Instagram

A través de redes sociales, el actor mexicano y su esposa compartieron la noticia de la muerte de su bebé. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

El actor mexicano Luis Ernesto Franco y la modelo Roza Laven revelaron la dolorosa pérdida de la bebé que esperaban juntos. La pequeña, a quien llamaron Leila, falleció a las 23 semanas de gestación tras un complicado diagnóstico que obligó a la pareja a afrontar uno de los episodios más duros de su vida familiar.

A través de una publicación conjunta en redes sociales, relataron el camino que recorrieron desde que conocieron la condición médica de su hija.

Actor mexicano Luis Ernesto y su esposa sufren la pérdida de su bebé

En lugar de enfocarse solo en la despedida, compartieron cómo aprendieron a valorar el tiempo que pudieron pasar con ella antes de su nacimiento. En el mensaje, Roza admitió que nunca imaginó exponer una experiencia tan íntima. Sin embargo, consideró importante hablar sobre una realidad que afecta a muchas familias. "No es una historia que alguna vez pensé que compartiría; sin embargo, el duelo es una historia que nos toca a cada uno de nosotros", manifestó.

La modelo explicó que las dificultades comenzaron alrededor de la semana 20 de gestación, cuando los especialistas detectaron que la bebé padecía hidropesía fetal, una afección grave caracterizada por la acumulación anormal de líquido en el cuerpo del feto. Al recordar aquel momento, compartió la noticia que cambió por completo el rumbo del embarazo: "A nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal y nos dijeron que no lo lograría".

A través de redes sociales, el actor mexicano y su esposa compartieron la noticia de la muerte de su bebé.

“Pudimos sostenerla en brazos”: actor Luis Ernesto y su esposa se despiden de su bebé

Tras conocer ese pronóstico, Roza confesó que intentó protegerse emocionalmente tomando distancia de la gestación. Evitó ilusionarse con el futuro e incluso optó por usar ropa holgada para no centrarse en un embarazo cuyo desenlace parecía ya definido. Sin embargo, el testimonio de otra mujer que atravesó una experiencia similar la llevó a replantear esa decisión. Entonces, junto a Luis Ernesto Franco, decidió aprovechar cada día con su hija, ponerle nombre y crear recuerdos mientras aún podían hacerlo. Así nació el vínculo con la pequeña Leila, a quien acompañaron con amor durante las semanas posteriores.

En ese contexto, la pareja buscó una segunda opinión médica en Texas, pero los estudios confirmaron la gravedad de la condición. Finalmente llegó el momento de despedirse. Con profunda sensibilidad, Roza recordó el nacimiento de su hija y el breve instante que pudieron compartir con ella. "A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña niña. Pudimos sostenerla en brazos y despedirnos de la manera más digna posible", confesó.

Por su parte, Luis Ernesto dedicó un emotivo mensaje a la pequeña Leila y expresó su admiración por la fortaleza de su esposa en medio de la pérdida. Mientras la familia atraviesa el duelo, miles de fans y figuras del espectáculo les han hecho llegar mensajes de apoyo y solidaridad.