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Espectáculos

Pelo D’Ambrosio sorprende al presentar a su ahijada Giannely Hidalgo en festival andino y la llena de elogios

Pelo D’Ambrosio sorprendió a los asistentes del Expofolk cinco al invitar a su ahijada Giannely Hidalgo al escenario, donde interpretaron la popular canción '¿Y qué pasó?'.

Durante la presentación, Pelo D’Ambrosio elogió a Hidalgo, conocida como la 'Princesa del oriente', por su carrera artística y pidió al público que la ovacionara. Foto: difusión.
Durante la presentación, Pelo D’Ambrosio elogió a Hidalgo, conocida como la 'Princesa del oriente', por su carrera artística y pidió al público que la ovacionara. Foto: difusión.
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El sábado 31 de octubre se realizó la quinta edición del Expofolk, festival que reunió a grandes exponentes de la música andina como Amaranta, Mac Salvador, Raíces D’Jauja, Los Apus, El Lobo, String Karma, el Grupo Femenino Bolivia y Pelo D’Ambrosio, quien sorprendió al presentar a su ahijada Giannely Hidalgo, quien en el 2025 denunció a Viña del Mar por algunas irregularidades.

Pelo D’Ambrosio, quien estuvo en una disputa con Sonido 2000 por las regalías de sus canciones, se mostró orgulloso al presentar a Giannely Hidalgo al público que se dio cita en el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde se celebró esa herencia que trasciende fronteras y nos recuerda que nuestra identidad florece en cada melodía.

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Pelo D’Ambrosio cantó con su ahijada Giannely Hidalgo

Pelo D’Ambrosio sorprendió al público del Expofolk cinco al invitar a subir al escenario a la cantante Giannely Hidalgo, con quien interpretó '¿Y qué pasó?', una de las canciones más sonadas de las últimas semanas y que ha sido versionada por agrupaciones como La Bella Luz, Sonido 2000, Las estrellas de la cumbia, Son del Duke, Internacional Somos Norte y Angie Chávez.

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Durante la presentación, Pelo D’Ambrosio se tomó unos segundos para felicitar a Giannely Hidalgo, conocida como la 'Princesa del oriente', por cómo viene llevando su carrera artística y le pidió a su público que la aplauda. "Gracias, ahijada", manifestó el cantautor huanuqueño.

Giannely Hidalgo, cantante de cumbia oriunda de la selva peruana, postuló a Viña del Mar con canción de Pelo D'Ambrosio.

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¿Quién es Giannely Hidalgo?

Giannely Hidalgo es una cantante nacida en la selva peruana que se ha visto seducida por diversos géneros, pero en la actualidad está apostando por la cumbia. Ha grabado con reconocidos artistas como Dilbert Aguilar y tiene una conexión especial con Pelo D’Ambrosio, quien le compuso 'Puedo cantarte', canción inédita que envió al festival Viña del Mar, pero que ni siquiera lo vieron.

"Trabajamos bastante con Pelo, uno de los compositores más reconocidos en nuestro país. Le pusimos bastante ganas y enviamos nuestro tema. Pero estoy decepcionada porque el tema ni siquiera ha sido revisado. Me siento fatal porque existen muchas irregularidades en ese festival por los encargados del festival. Hay artistas que no merecen estar ahí, ya que una de las bases del concurso era 3 minutos exactos para la canción. Mi persona cumplió, sin embargo, existen otros artistas que tienen más tiempo de lo indicado", manifestó aquella ocasión para La República.

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