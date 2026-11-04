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Chacalón Jr. impacta con su nueva apariencia tras alejarse de los escenarios por problemas de salud: “Regresamos con fuerza”

El cantante peruano Chacalón Jr. reaparece en redes sociales para anunciar su regreso a los escenarios, programado para este sábado 14 de noviembre.

Chacalón Jr. reaparece en redes sociales para anunciar su regreso a los escenarios el 14 de noviembre en Casa Real, tras una pausa por problemas de salud.
Chacalón Jr. reaparece en redes sociales para anunciar su regreso a los escenarios el 14 de noviembre en Casa Real, tras una pausa por problemas de salud.Foto: Facebook.
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El cantante peruano José María Palacios, más conocido como Chacalón Jr., reapareció este miércoles 4 de noviembre en sus redes sociales. Además de mostrarse recuperado de salud, el artista de chicha invitó a su público a su retorno a los escenarios, el cual está programado para este sábado 14 de noviembre en Casa Real, ubicada en Santa Clara, Ate.

Como se recuerda, Chacalón Jr. durante varios meses trató de mantener un bajo perfil debido a que tuvo que realizar una pausa en su carrera artística. Luego de muchos años de trabajo constante, mi salud me ha pedido hacer una pausa obligatoria. A lo largo de este camino, he tenido el orgullo de llevar en alto el apellido Palacios Puente, llegando a sus corazones con la misma entrega y pasión de siempre. No es una despedida, fue lo que escribió el hijo del recordado Lorenzo Palacios, 'Papá Chacalón'.

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Chacalón Jr. vuelve a los escenarios tras problemas de salud

Chacalón Jr., quien en abril de 2026 anunció su retiro temporal de los escenarios reapareció en las redes sociales para contar que ya está listo para retomar su carrera artística y espera que su retorno a la música sea a lo grande, ya que estará acompañado de varios artistas como Josimar, Brunella Torpoco, Tony Manuel, La Cereza de la Cumbia, entre otros.

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“Este sábado 14 de noviembre los espero en la explanada de la Casa Real de Vitarte. Mucha gente preguntaba cuándo regresa Junior. He ido a varias presentaciones, pero he cantado solo un par de temas. No podía hacer mucho, pero ahora sí, este 14 de noviembre, regresamos con fuerza”, manifestó el cantante popular.

“Bienvenido, José María”, “Chacalon junior tiene un corazón grande junto a su esposa”, “Mis bendiciones, amigo, cuídate mucho”, “Ahí estaremos”, “Dios te bendiga, José Ma, me da gusto de tus mejorias, cuida tu salud” y “Qué gusto saber que ya te encuentras bien de salud, amigo Jose Maria Chacalon Jr, que papá Dios te siga dando más vida y más trabajo. Dios te bendiga grandemente”; fueron algunos comentarios que le dejaron sus fans.

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