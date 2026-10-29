Mick Jagger sorprende con su rutina física a los 83 años: corre, practica ballet y duerme ocho horas, aunque se acuesta a las 2 de la madrugada

El líder de The Rolling Stones combina múltiples disciplinas deportivas, desde musculación hasta ballet, a fin de mejorar su resistencia y flexibilidad. | Foto: AFP

El líder de The Rolling Stones combina múltiples disciplinas deportivas, desde musculación hasta ballet, a fin de mejorar su resistencia y flexibilidad. | Foto: AFP

A sus 83 años, Mick Jagger continúa sorprendiendo por la energía que demuestra sobre los escenarios. El líder de The Rolling Stones mantiene una exigente rutina física: entrena entre cinco y seis días a la semana, combina diferentes disciplinas deportivas y puede recorrer hasta 19 kilómetros durante un concierto.

Lejos de los excesos que marcaron sus primeros años en el rock, el cantante británico ha adoptado hábitos centrados en el cuidado de su salud y la longevidad. Su preparación incluye ejercicios de fuerza, carrera, ballet y natación, además de una alimentación equilibrada y un horario de descanso que le permite dormir ocho horas cada noche.

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Mick Jagger combina carrera, musculación y ballet para mantenerse en forma

El músico trabaja con un entrenador especializado en atletas de alto rendimiento, quien supervisa un programa diseñado para mejorar su resistencia, fuerza y flexibilidad. Entre sus actividades habituales se encuentran la musculación, los sprints, el ciclismo, la natación e incluso el kickboxing, disciplinas que complementan su preparación para las actuaciones en directo.

A estos ejercicios se suman las clases de danza y ballet clásico, que le ayudan a conservar el equilibrio, la postura y la agilidad sobre el escenario. También practica yoga y pilates, dos actividades que favorecen la movilidad de las articulaciones y contribuyen a reducir el estrés. De esta manera, mantiene una preparación física variada a sus 83 años.

La alimentación y el descanso de Mick Jagger: duerme ocho horas y redujo el alcohol

La alimentación es otro de los pilares de su rutina. Su dieta incluye productos ecológicos e hidratos de carbono complejos, como arroz integral, pan artesanal y legumbres, alimentos que le proporcionan energía para afrontar sus entrenamientos y compromisos profesionales. Además, dejó atrás el consumo de drogas y redujo drásticamente el alcohol cuando tenía 58 años.

El descanso también ocupa un lugar importante en sus hábitos diarios. Jagger explicó que suele acostarse a las dos de la madrugada y levantarse a las diez de la mañana, por lo que completa aproximadamente ocho horas de sueño.