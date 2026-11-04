Mark Vito deja en shock a su novia empresaria al pedirle matrimonio con conmovedoras palabras: “¿Me permitirías pasar toda mi vida contigo?” El influencer Mark Vito llevó a su pareja, la empresaria huancaína Leslie Echevarría, hasta la selva con el pretexto de grabar un TikTok, pero en realidad tenía preparada una sorpresa: pedirle matrimonio.

Mark Vito sorprendió a su novia, la empresaria huancaína Leslie Echevarría, con una propuesta de matrimonio después de más de un año y medio de relación. El exesposo de Keiko Fujimori compartió en sus redes sociales las imágenes del romántico momento, que tuvo lugar en el paradisíaco lugar de El Mirador de Pozuzo, ubicado en Oxapampa.

La pareja inició su romance en abril del año pasado, en medio de las críticas que recibió el norteamericano tras su separación de la lideresa de Fuerza Popular. Pese a los comentarios, ambos continuaron con su relación y ganaron popularidad en redes sociales gracias a sus divertidos videos, con los que han conseguido numerosos seguidores.

Mark Vito le pide matrimonio a Leslie Echevarría

Mark Vito llevó a Leslie Echevarría hasta el mirador de Pozuzo con el pretexto de grabar un trend viral para sus redes sociales. Sin embargo, el exintegrante de 'La granja VIP Perú' tenía preparada una sorpresa. Cuando ambos comenzaron a realizar la coreografía, él se arrodilló y sacó una cajita que guardaba un anillo de compromiso.

La empresaria huancaína no pudo ocultar su sorpresa: soltó una sonrisa nerviosa y se cubrió el rostro al darse cuenta de lo que ocurría. Acto seguido, el norteamericano le hizo la esperada pregunta con una romántica declaración.

"Leslie, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa? ¿Me permitirías pasar toda mi vida amándote, cuidándote y consiguiéndote una vida contigo? Leslie Rosa Echevarría Tello, ¿te casarías conmigo?", expresó.

Totalmente emocionada, Leslie Echevarría respondió con un tímido 'sí' que selló el compromiso. Luego, ambos se fundieron en un beso y un abrazo, mientras ella mostraba orgullosa el anillo que acababa de recibir.

Leslie Echevarría y su deseo con Mark Vito tras pedida de mano

Leslie Echevarría compartió en su cuenta de Instagram el video de la romántica propuesta de matrimonio y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a Mark Vito, quien pronto se convertirá en su esposo. La empresaria expresó su deseo de estar con él para toda la vida.

"Nos vamos a casar! Y el mirador de Trama en Pozuzo fue testigo. Mark Vito, te amo con todo mi corazón y, si pudiera volver a vivir mi vida, le pediría al destino encontrarte una y mil veces. Porque entre tantas cosas inciertas, tú eres esa certeza que me llena el alma. No sé cuántos años nos regale la vida, pero deseo que en cada uno de ellos estés tú. Qué privilegio tan grande será envejecer a tu lado. Te amo, mi futuro esposo", escribió.