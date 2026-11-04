Flor Polo rompe en llanto tras protagonizar tenso altercado con su pareja Luigi Yarasca Flor Polo Campos protagonizó un inesperado episodio junto a su pareja Luigi Yarasca en imágenes difundidas. La empresaria aparece llorando mientras varias personas intentan tranquilizarla tras un altercado con su actual novio.

Florcita Polo vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que el programa 'Magaly TV La Firme' difundiera un adelanto en el que aparece entre lágrimas durante un tenso episodio junto a su actual pareja, Luigi Yarasca. Las imágenes promocionales muestran a la hija de Susy Díaz visiblemente afectada, mientras algunas personas se acercan para intentar calmarla.

La promoción del espacio conducido por Magaly Medina describe el incidente como un "bochornoso escándalo" y anticipa que la personalidad televisiva ha protagonizado un altercado junto al empresario de transportes. Sin embargo, hasta el momento no se habían revelado las circunstancias que provocaron el altercado ni los motivos de la reacción de Flor Polo.

Florcita Polo es captada entre lágrimas tras altercado con su actual pareja

En el video difundido por el programa de entretenimiento, se puede apreciar que Polo Campos aparece con lágrimas en los ojos y una expresión de evidente frustración. En las imágenes también se observa a Luigi Yarasca durante el episodio, mientras varias personas intervienen para acercarse a la modelo e intentar tranquilizarla dentro de las instalaciones donde ocurrió el incidente.

"Con lágrimas en los ojos Florcita protagoniza bochornoso escándalo junto a su peor es nada Luigi Yarasca", anuncia la voz en off del informe, mientras que narra el suceso. Pese a lo mostrado, aunque el adelanto presenta un escenario de evidente incomodidad, todavía no se habían difundido explicaciones sobre el origen de la discusión ni una versión de los protagonistas.

Crisis en medio de sus planes de matrimonio con Luigi Yarasca

La relación de Flor Polo con Luigi Yarasca comenzó a finales de diciembre de 2022, cuando ambos coincidieron durante una activación tecnológica. En aquella oportunidad, la también influencer trabajaba como modelo, mientras que él se desempeñaba en el sector del transporte. Aunque iniciaron un acercamiento sentimental, prefirieron mantener sus primeras salidas con discreción, hasta mayo del 2023, cuando la pareja decidió confirmar que había iniciado una nueva relación amorosa.

En junio de 2026, la hija de la popular excongresista sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba comprometida con Yarasca. Durante una transmisión en vivo, anunció que tenía intenciones de casarse con su controversial pareja, a quien consideraba el verdadero amor de su vida. La noticia generó expectativas sobre una próxima boda y marcó un nuevo capítulo en su historia sentimental.