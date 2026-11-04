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Ethel Pozo impacta al revelar en vivo que mantuvo una relación oculta con Bruno Pinasco: “Lo cuento y él me mata”

La conductora Ethel Pozo dejó en shock a sus compañeros del podcast 'Sin más que decir' al confesar que fue Gisela Valcárcel la que puso fin a ese vínculo.

Ethel Pozo tenía 13 años y Bruno Pinasco 19 en ese entonces. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Ethel Pozo tenía 13 años y Bruno Pinasco 19 en ese entonces. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
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Ethel Pozo sorprendió a los seguidores del podcast 'Sin más que decir' al revelar que, durante su adolescencia, mantuvo una relación oculta con Bruno Pinasco. La exconductora de 'América hoy' recordó que en aquella época estaba muy ilusionada con el expresentador de 'Cinescape' y que su madre, Gisela Valcárcel, intervino para poner fin a ese vínculo.

"Yo creo que lo cuento y él me mata. En esa época me shippeaban (vinculaban) con Bruno Pinasco. Fue una cosa infantil, pero yo creo que estaba ilusionada", expresó la esposa de Julián Alexander, dejando en shock a sus compañeros como María Pía Copello e Israel Dreyfus.

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Ethel Pozo revela relación oculta con Bruno Pinasco

Ethel Pozo recordó que conoció a Bruno Pinasco cuando ambos trabajaban en América Televisión. En ese entonces, ella tenía trece años y tenía un lugar en el área de promociones del canal, mientras que él 19. Ante la curiosidad de sus compañeros del podcast por saber qué había ocurrido entre ellos, aclaró que nunca llegaron a ser enamorados. "Salíamos, pero muy inocente todo", comentó con nostalgia.

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La hija de Gisela Valcárcel explicó que ese acercamiento no llegó a convertirse en un romance oficial porque dejaron de coincidir en el trabajo. "Dejamos de trabajar juntos, nunca pasó nada". También contó que Susana Umbert, exproductora de América TV, fue quien empezó a relacionarlos en tono de broma y molestaba a ambos con el tema.

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Ethel Pozo señala que Gisela Valcárcel no quería que estuviera con Bruno Pinasco

Ethel Pozo, actualmente de 45 años, contó que Gisela Valcárcel intervino para cortar ese vínculo al notar que el presentador había dejado de comunicarse con ella. Según relató, su madre conversó con Susana Umbert y le pidió que dejara de relacionarlos. "Mi mamá le dijo: ‘Susana, mejor no sigas este shippeo. Ambos siguen distintos caminos’".

Después de aquella conversación, el trato entre Ethel y Bruno cambió por completo, al punto que dejaron de hablar. "Para mí desapareció en un momento. Yo no sé, nunca más me escribió. Y mi mamá me dijo: ‘Tengo algo que decir’", señaló.

"Bruno era bien inocente también, ah. No era un chico de 19 (intranquilo). Estaba tranquilo, trabajaba en el canal", finalizó.

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