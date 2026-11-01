Querido cantante anuncia el fallecimiento de su bebé y toma radical decisión sobre su carrera musical: “Dios…” El artista compartió en redes sociales imágenes del velorio de su pequeño, quien perdió la vida a solo meses de su nacimiento.

El cantante es uno de los más importantes exponentes del regional mexicano. Foto: Composición LR/Instagram.

El cantante es uno de los más importantes exponentes del regional mexicano. Foto: Composición LR/Instagram.

Uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana es Alberto Ríos, conocido artísticamente en el continente como El Komander. El artista, de 43 años, atraviesa junto a su familia uno de los momentos más dolorosos de sus vidas tras la repentina muerte de su bebé, José Eliseo Ríos Ávila. Esto se dio a solo meses de su nacimiento.

El último sábado 31 de octubre, el cantante publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de fotografías del funeral de su pequeño. En las imágenes se apreciaron coronas de flores blancas y arreglos fúnebres con detalles azules.

Junto a las fotos, El Komander escribió: "Dios te recoja, chaparrito, te amamos mucho. Gracias por todo". Tras compartir la noticia, el intérprete también tomó una radical decisión relacionada con su carrera musical, hecho que entristeció a sus seguidores.

Publicación de el equipo de trabajo de El Komandar anunciando la muerte del bebé que tuvo el cantante. Foto: Instagram.

El Komander cancela sus conciertos tras la muerte de su bebé

Tras el funeral del pequeño José Eliseo Ríos Ávila, el equipo de trabajo de El Komander anunció que todos los conciertos del cantante programados desde el sábado 31 de octubre quedaron cancelados.

A través de un comunicado, explicaron que la dolorosa pérdida le impedía a la figura de la música mexicana cumplir con sus compromisos laborales. El anuncio entristeció a sus seguidores, muchos de los cuales ya habían adquirido sus entradas; sin embargo, varios comprendieron que el cantante necesita tiempo para afrontar este difícil momento junto a su familia.

¿De qué murió el bebé de El Komander?

Hasta el momento, se desconoce qué provocó la muerte de José Eliseo Ríos Ávila, quien falleció a solo meses de su nacimiento. El Komander y sus familiares no se han pronunciado públicamente sobre las causas de su pérdida.

La familia ha optado por mantener en reserva los detalles de este doloroso momento. Además, el comunicado emitido por el equipo del cantante tampoco brindó información al respecto.