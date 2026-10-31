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Robbie Williams se sincera sobre encuentro con cientos de fans frente a su hotel tras concierto cancelado en Perú: "Me hicieron sentir..."

La cancelación del concierto de Robbie Williams en Perú el mismo día en que se iba a realizar provocó que cientos de fans acudieran al hotel donde el cantante británico se hospedaba.

Concierto de Robbie Williams en Perú ahora será realizado el 12 de diciembre de 2026.
Concierto de Robbie Williams en Perú ahora será realizado el 12 de diciembre de 2026.Foto: composición LR/Instagram
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Más de un mes después de la inesperada cancelación de uno de sus dos conciertos en Lima, Robbie Williams volvió a referirse a uno de los episodios que marcaron su paso por Latinoamérica este 2026. El cantante británico publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para recordar los países que visitó durante su gira por la región, dedicando unas emotivas palabras al público peruano.

Aunque la presentación programada para el 24 de septiembre no se realizó debido a la clausura del Arena 1 por disposiciones municipales de último minuto, el artista dejó claro que su vínculo con sus seguidores peruanos permaneció intacto. En su reflexión, recordó a la multitud que se reunió frente al hotel donde se hospedaba y reveló el impacto emocional que tuvo ese encuentro.

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Robbie Williams recuerda el cariño que recibió en Perú

En una publicación en la que repasó distintas experiencias vividas durante su gira por América Latina, Robbie Williams reservó un espacio especial para hablar de Perú. Lejos de centrarse en la cancelación del espectáculo, el intérprete puso el foco en el encuentro espontáneo que tuvo con cientos de admiradores que acudieron a verlo a su hotel tras conocerse a última hora que el concierto no se realizaría y a quienes cantó su hit ‘Angels’.

Como primera muestra de afecto hacia el país, el cantante lanzó una promesa que no pasó desapercibida entre sus seguidores peruanos: "Voy a volver. La historia no ha terminado".

Williams también evocó la imagen de la multitud, una escena que, confesó, lo acompañó incluso después de dejar Lima. "Había cientos de ustedes fuera de mi hotel. Saber que se reunieron allí por mi causa fue como encontrarme en medio de todas las circunstancias maravillosas que han marcado mi vida", recordó.

El lado más personal de Robbie Williams

En otro tramo de su mensaje, Robbie explicó que situaciones como esa siempre le resultaron difíciles de asimilar. Sin embargo, reconoció que esta vez las vivió desde una perspectiva distinta. "Solo que, esta vez, lo viví con gratitud y asombro. Ya no desde la perplejidad de no entender por qué alguien saldría de su casa solo para intentar verme. He vivido situaciones así antes, pero la responsabilidad que conlleva esa energía siempre me ha resultado abrumadora", agregó.

El exintegrante de Take That admitió además que la respuesta del público le permitió conectar un sentido fuerte de identificación y emociones profundas. "Sé que esto puede sonar trillado o simple, pero me hicieron sentir que soy alguien. Alguien que significa algo. Y, por muy sencillo que parezca, es un sentimiento muy real y muy profundo", sentenció.

Tras la cancelación del concierto —que fue el primero en ser anunciado antes de que se agregara la fecha del 23 de septiembre—, se confirmó una reprogramación para el 12 de diciembre y el traslado al Estadio San Marcos, un recinto de mayor capacidad donde también se habilitaron nuevas localidades. En ese contexto, las palabras de Robbie Williams han renovado la expectativa de los fans peruanos, que ahora esperan saldar la deuda pendiente con un show que promete convertirse en uno de los más emotivas de su gira ‘Britpop World Tour’.

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