Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Karina Rivera deja mal parado a Ricardo Bonilla ‘Timoteo’ al revelar por qué se distanciaron: “No sé nada de él”

Karina Rivera expresó su decepción por la falta de comunicación con Ricardo Bonilla, mientras que María Pía compartió su tensa experiencia laboral durante su tiempo con él.

Karina Rivera expone a Ricardo Bonilla al revelar por qué se distanciaron. Foto: captura/Youtube.
Karina Rivera expone a Ricardo Bonilla al revelar por qué se distanciaron. Foto: captura/Youtube.Foto: captura/Youtube.
Por
google iconLa República en Google

Este miércoles 4 de noviembre y después de 26 años de polémicas y comparaciones, Karina Rivera se reencontró con María Pía Copello en el podcast 'Sin más que decir', donde hablaron no solo de la enemistad que crearon en torno a ellas, sino también contaron cómo fueron contratadas para trabajar junto a Timoteo, personaje detrás de Ricardo Bonilla.

Tanto Karina como María Pía indicaron que no hubo nada personal una contra la otra y que ninguna de las dos sabía que a Rivera la estaban dejando sin trabajo, a poco de dar a luz a su primera hija con su entonces esposo Orlando Fundichely.

Puedes ver

Karina Rivera revela cómo reaccionó cuando vio que María Pía Copello se quedó con su programa con Timoteo: “Empecé a llorar como niña”

lr.pe

Karina Rivera expone a Ricardo Bonilla

“¿Tú y Ricardo estás distanciado?”, preguntó María Pía Copello a su invitada especial, a lo que Karina Rivera respondió: “No diría distanciados, no sé nada de él”. Según la exanimadora infantil de 57 años, Ricardo Bonilla y ella dejaron de trabajar hace casi un año porque él tenía pensado instalar su circo en la ciudad de Arequipa, pero debido a que ella tiene una carga familiar, no iba a poder alejarse de su hija menor.

LR Focus

Karina Rivera contó que incluso se despidió del público y dijo que el proyecto de Karina y Timoteo no iba a seguir. Sin embargo, Ricardo Bonilla lanzó su espectáculo circense en Lima este 2026 sin decirle nada a ella. “Me enteré después. Él personalmente no me ha llamado. Lo sabes muy bien, Ricardo”, agregó decepcionada.

En el mismo programa, Copello contó que durante los dos últimos años de 'María Pía y Timoteo', tuvo una mala relación con su compañero. “Un ambiente laboral complicado, dos años donde no nos dirigíamos la palabra y ahí no hay nadie puede decir que yo estoy mintiendo porque la gente que ha trabajado conmigo lo ha vivido y era tenso para todos, la verdad. Y duro, además, porque al ser un formato infantil. Imagínate qué ejemplo estábamos dando”, comentó la dueña del pódcast.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Son una tira de inútiles", criticó Jaime Quito a los ministros designados por Keiko Fujimori en los 100 días de gobierno

Torre Trecca revive tras 50 años como el 'edificio fantasma' de Lima: inician obras con S/ 486 millones de inversión para operar en 24 meses

Huánuco acata paro total por falta de agua potable: gremios exigen construir una planta de tratamiento

Espectáculos

Donnie Yaipén cantará en vivo ‘La cumbia del Papa’ a León XIV en el Estadio Nacional: “Es uno de los acontecimientos más importantes de mi carrera”

Mario Irivarren y Gerardo Pe anuncian la muerte de Lalita, la abuelita de Laura Spoya: “Fue como su madre, fue quien la crió”

Karina Rivera revela cómo reaccionó cuando vio que María Pía Copello se quedó con su programa con Timoteo: “Empecé a llorar como niña”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

"Son una tira de inútiles", criticó Jaime Quito a los ministros designados por Keiko Fujimori en los 100 días de gobierno

Alberto Beingolea: juicio oral por presunta colusión agravada contra ministro de Cultura inició este 4 de noviembre

Puno: Rubén Quispe Capajaña gana sorteo con moneda y se convierte en virtual alcalde de Conima