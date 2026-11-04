Karina Rivera deja mal parado a Ricardo Bonilla ‘Timoteo’ al revelar por qué se distanciaron: “No sé nada de él” Karina Rivera expresó su decepción por la falta de comunicación con Ricardo Bonilla, mientras que María Pía compartió su tensa experiencia laboral durante su tiempo con él.

Este miércoles 4 de noviembre y después de 26 años de polémicas y comparaciones, Karina Rivera se reencontró con María Pía Copello en el podcast 'Sin más que decir', donde hablaron no solo de la enemistad que crearon en torno a ellas, sino también contaron cómo fueron contratadas para trabajar junto a Timoteo, personaje detrás de Ricardo Bonilla.

Tanto Karina como María Pía indicaron que no hubo nada personal una contra la otra y que ninguna de las dos sabía que a Rivera la estaban dejando sin trabajo, a poco de dar a luz a su primera hija con su entonces esposo Orlando Fundichely.

Karina Rivera expone a Ricardo Bonilla

“¿Tú y Ricardo estás distanciado?”, preguntó María Pía Copello a su invitada especial, a lo que Karina Rivera respondió: “No diría distanciados, no sé nada de él”. Según la exanimadora infantil de 57 años, Ricardo Bonilla y ella dejaron de trabajar hace casi un año porque él tenía pensado instalar su circo en la ciudad de Arequipa, pero debido a que ella tiene una carga familiar, no iba a poder alejarse de su hija menor.

Karina Rivera contó que incluso se despidió del público y dijo que el proyecto de Karina y Timoteo no iba a seguir. Sin embargo, Ricardo Bonilla lanzó su espectáculo circense en Lima este 2026 sin decirle nada a ella. “Me enteré después. Él personalmente no me ha llamado. Lo sabes muy bien, Ricardo”, agregó decepcionada.

En el mismo programa, Copello contó que durante los dos últimos años de 'María Pía y Timoteo', tuvo una mala relación con su compañero. “Un ambiente laboral complicado, dos años donde no nos dirigíamos la palabra y ahí no hay nadie puede decir que yo estoy mintiendo porque la gente que ha trabajado conmigo lo ha vivido y era tenso para todos, la verdad. Y duro, además, porque al ser un formato infantil. Imagínate qué ejemplo estábamos dando”, comentó la dueña del pódcast.