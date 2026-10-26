Conciertos por Halloween 2026 en Lima: horarios y precios de entradas de festivales de música este 31 de octubre Lima se prepara para un emocionante fin de semana con conciertos y fiestas por el Día de la Canción Criolla y Halloween. Este 30 y 31 de octubre, la música y diversión invadirán la capital.

Este 30 y 31 de octubre, diversos géneros, desde reggaetón hasta salsa, llenarán los escenarios de la ciudad por Halloween. Foto: composición Sandy Carrión/La República.

Este 30 y 31 de octubre, diversos géneros, desde reggaetón hasta salsa, llenarán los escenarios de la ciudad por Halloween. Foto: composición Sandy Carrión/La República.

Lima vivirá un fin de semana lleno de música y diversión con las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween. Este 30 y 31 de octubre, miles de personas podrán disfrutar de una variada cartelera de conciertos y fiestas organizadas por la 'Noche de Brujas' en distintos puntos de la capital. El reggaetón, la salsa, la cumbia y el huayno serán algunos de los géneros musicales que animarán estos eventos, que ofrecerán opciones y precios para todos los presupuestos.

Conciertos en Lima para este viernes 30 de octubre

Hombres G llegará a Lima con un esperado concierto que reunirá a miles de seguidores en uno de los recintos más importantes del país. La cita será por partida doble: este 29 y 30 de octubre en el Estadio Nacional, escenario donde la banda celebrará su extensa trayectoria junto al público peruano. La llegada de la legendaria agrupación española a Lima se enmarca en el tour ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’, una gira que celebra el presente artístico de la banda sin dejar de lado su legado musical. La venta de entradas está disponible en Teleticket para la última fecha.

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El cantante Kenny Vázquez, más conocido como Ken-Y anunció el segundo round de su espectáculo 'Enamorado'. Este nuevo concierto se realizará el viernes 30 de octubre en el Arena 1. El artista puertorriqueño prometió que interpretará sus grandes éxitos como 'Down', 'Igual que ayer', 'Me matas', 'Te regalo amores', 'Princesa' y 'Llorarás', canciones que marcaron una generación. Las entradas están a la venta en Joinnus desde los S/ 128.

El artista puertorriqueño promete una noche inolvidable con sus grandes éxitos, en medio de las celebraciones por Halloween. Foto: Sandy Carrión/La República.

Conciertos en Lima para este sábado 31 de octubre

El reggaeton Lima Festival 7 se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 8.00 p. m., en el Estadio Nacional, con una cartelera que reúne a figuras consagradas del género urbano y artistas de la nueva generación. Entre los nombres anunciados destacan Anuel AA, Beéle, Jowell & Randy, Wisin, Alexis & Fido, Lunay y J Álvarez. Las entradas están disponibles mediante Teleticket.

Anuel AA, Beéle, Wisin y más harán vibrar el Estadio Nacional en el Reggaeton Lima Festival 7. Foto: Difusión

Jesse & Joy podrían ofrecer su último concierto en Lima. Tras anunciar su separación, los hermanos mexicanos confirmaron que cumplirán con su agenda de este año. Es decir, llegarán para su show programado para 31 de octubre en el Multiespacio Costa 21, donde interpretarán sus más grandes éxitos como '¡Corre!', 'Dueles' y 'La de la mala suerte', además de sus más recientes lanzamientos. Las entradas están a la venta mediante Teleticket, aunque las primeras zonas ya están agotadas.

Josimar, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel se unen en una noche de música y diversión, como parte del show 'Salsa de Terror', programado para este 31 de octubre en Kímbara VIP, ubicado en la avenida Petit Thouars 2481, en el distrito de Lince. Con una temática inspirada en Halloween, el evento propone una experiencia diferente para los amantes de la salsa, combinando música en vivo, entretenimiento y el ambiente festivo característico de esta celebración. Para informes y reservas, los interesados pueden comunicarse al 922 209 838.

La música andina latinoamericana también tendrá un protagonismo gracias a Expofolk 2026, festival que en su quinta edición celebra esa herencia que trasciende fronteras y nos recuerda que nuestra identidad florece en cada melodía. Este evento, que iniciará a las 2.00 p. m. en el Parque de la Exposición, contará con la presencia de Amaranta, Pelo D’Ambrosio, Mac Salvador, Raíces D’Jauja, Los Apus, El Lobo, String Karma y Grupo Femenino Bolivia. Las entradas pueden comprarse en Teleticket desde S/ 91 o S/ 111 (oferta para dos personas).

La agrupación You Salsa aprovechará esta fecha para celebrar sus nueve años de trayectoria con artistas nacionales e internacionales este 31 de octubre en el 'Halloween Sexy Edition' en la discoteca Le París. La orquesta presentará 'Latin Idols - The project', la producción musical más ambiciosa de su historia que reúne a Tony Succar, Américo, Brenda K. Starr, Marcos Llunas, Grupo Extra y La Charanga Habanera.