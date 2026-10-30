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Marc Almond, voz de Soft Cell, anuncia su primer concierto en Perú: fecha, lugar y entradas

El vocalista de Soft Cell ofrecerá su primer concierto en Lima este 27 de noviembre de 2026. Conoce dónde será el espectáculo y cómo comprar entradas.

Marc Almond interpretará su éxito 'Tainted love' en su concierto en Lima. Foto: X.
Marc Almond interpretará su éxito 'Tainted love' en su concierto en Lima. Foto: X.
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Marc Almond, reconocido por ser la voz principal de Soft Cell y el éxito mundial 'Tainted Love', llegará por primera vez a Perú para ofrecer un concierto en Lima. El cantante británico se presentará el viernes 27 de noviembre de 2026 como parte de su gira latinoamericana, en un espectáculo que reunirá varios de los temas más recordados de su trayectoria musical.

La visita representa una oportunidad para que sus seguidores peruanos disfruten en vivo de uno de los referentes del synth-pop de los años 80. El artista llegará acompañado de un repertorio que repasa sus años con Soft Cell y su posterior carrera como solista.

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¿Dónde será el concierto de Marc Almond?

El primer concierto de Marc Almond en Perú tendrá lugar en el Centro de Convenciones Leguía, ubicado en el distrito de Lince, Lima. El recinto recibirá al intérprete británico el viernes 27 de noviembre, en una presentación que forma parte de su recorrido por Latinoamérica.

El cantante compartirá con el público peruano algunos de los temas que marcaron su carrera, entre ellos 'Tainted Love', canción que alcanzó reconocimiento internacional junto a Soft Cell y se convirtió en uno de los grandes clásicos de la década de los 80.

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¿Cómo conseguir entradas para el concierto de Marc Almond?

Los seguidores de Marc Almond podrán adquirir sus entradas a través de Ticketmaster Perú, plataforma encargada de la venta de boletos para el espectáculo. Los interesados pueden ingresar a su página oficial para consultar la disponibilidad y los detalles de la compra.

Se recomienda revisar las condiciones de venta y los precios de cada localidad antes de realizar el pago. De esta manera, los fanáticos podrán asegurar su asistencia al esperado debut del cantante británico en escenarios peruanos.

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