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Herederos de Grupo 5 rompen en llanto durante homenaje a Elmer Yaipén Uypán en ‘El reventonazo’: “Su vida es un ejemplo para seguir”

El homenaje a Elmer Yaipén Uypán incluye recuerdos de su faceta como padre, además de un especial que presentará un mensaje del 'Faraón de la cumbia', gracias a la inteligencia artificial.

Los hermanos Yaipén rinden un emotivo homenaje a su padre, Elmer Yaipén Uypán, fundador de Grupo 5, en el programa ‘El reventonazo de la Chola’. Foto: difusión.
Los hermanos Yaipén rinden un emotivo homenaje a su padre, Elmer Yaipén Uypán, fundador de Grupo 5, en el programa ‘El reventonazo de la Chola’. Foto: difusión.Foto: difusión.
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Los hermanos Elmer, Andy y Christian Yaipén, actuales dueños de Grupo 5, se emocionaron hasta las lágrimas en el homenaje que la Chola Chabuca y 'El reventonazo' prepararon para recordar a su padre Elmer Yaipén Uypán, fundador de la agrupación, en vísperas de conmemorarse un año más de su fallecimiento y a poco de celebrarse un concierto gratuito en su nombre en Chiclayo.

"Cada año realizamos el show 'Elmer Vive' para conmemorar a mi padre y todo lo que trabajó con la música. Es un homenaje a su trayectoria, a su legado y que se mantiene vivo cada día. Para mí ha sido un gran padre, su vida es un ejemplo para seguir", comentó un emocionado Christian Yaipén en el especial que se emitirá este sábado 7 de noviembre en 'El reventonazo de la Chola', por América Televisión.

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La Chola Chabuca rinde homenaje al fundador del Grupo 5

La Chola Chabuca fue la anfitriona del homenaje que se realizó en honor al 'Faraón de la cumbia', quien fue líder y fundador del exitoso Grupo 5. Además, invitó al público para acompañarlos este domingo 8 de noviembre en el evento 'Elmer Vive 2026', que se realizará en La Estancia de Monsefú, desde las 3.00 p. m.

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Por otro lado, la Chola Chabuca enfatizó que dicho homenaje es una forma de honrar a las grandes figuras populares y más queridas del mundo de la cumbia. "Vamos a presentar un programa muy emotivo y lleno de bonitos recuerdos. No solo vamos a conocer más de la faceta artística de Elmer Yaipén, sino que sus tres hijos nos detallan su lado como padre, como compañero y maestro", añadió.

‘Elmer Vive’ se realizará en Chiclayo, con un concierto gratuito el 8 de noviembre. La Chola Chabuca invita a los fans a este evento para honrar al líder de la cumbia peruana.

‘Elmer Vive’ se realizará en Chiclayo, con un concierto gratuito el 8 de noviembre. La Chola Chabuca invita a los fans a este evento para honrar al líder de la cumbia peruana. Foto: difusión.

Finalmente, gracias a la inteligencia artificial, Yaipén Uypán aparecerá frente a sus hijos Elmer, Andy y Christian en 'El reventonazo': "Se hará presente con un lindo mensaje", comentó la Chola Chabuca, quien se mostró agradecida con el público por permitir que su programa siga siendo el número uno del fin de semana, con una propuesta llena de humor familiar, música y los más variados invitados que destacan por su talento en el mundo del arte.

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