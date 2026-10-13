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Monserrat Seminario perdona en persona a su examiga Heydi Amado, pareja de Melcochita, antes de dejar Perú: "Se puso a llorar"

La piurana Monserrat Seminario reveló que Heydi Amado temía que la golpeara. Sin embargo, el encuentro tuvo un final muy distinto tras meses de que su joven examiga iniciara romance con Melcochita.

Heydi Amado y Melcochita anunciaron su relación tras separación del humorista y Monserrat Seminario.
Heydi Amado y Melcochita anunciaron su relación tras separación del humorista y Monserrat Seminario.Foto: composición LR/ATV/Instagram
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A pocos días de iniciar una nueva etapa fuera del país, Monserrat Seminario decidió cerrar uno de los capítulos más difíciles de su vida personal. La empresaria reveló que buscó un encuentro cara a cara con Heydi Amado, quien fue su amiga y actualmente mantiene una relación sentimental con Melcochita.

Lejos de reavivar antiguos conflictos, la reunión tuvo un desenlace inesperado. Según contó la madre de las hijas menores del humorista, ambas conversaron durante varias horas, aclararon diferencias pendientes y apostaron por dejar atrás los resentimientos, una decisión que tomó pensando principalmente en sus hijas antes de partir rumbo a Europa.

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Monserrat Seminario se encontró con Heydi Amado y la perdonó

La aún esposa de Pablo Villanueva explicó que fue ella quien tomó la iniciativa de contactar a Heydi. Al recordar cómo se produjo ese acercamiento, contó que primero habló con el cómico y luego logró comunicarse con su examiga. “Yo llamé a Melcocha y le dije que quería hablar con Heydi en persona porque quiero llevar la fiesta en paz. Luego ella me escribió del celular de él y pensó que le iba a pegar, pero le respondí que eso no iba a pasar, que solo deseaba hablar porque quiero irme de viaje sin tener problemas con nadie, por el bienestar de mis hijas que aún se van a quedar aquí y tendrán contacto con ella”, declaró a Trome.

Monserrat señaló que sus hijas permanecerán algunos meses en Perú mientras culminan el año escolar, por lo que consideró importante resolver cualquier diferencia antes de su viaje.

La piurana relató que la reunión estuvo marcada por la emoción desde los primeros minutos. Según dijo, Heydi llegó nerviosa porque temía una confrontación, pero la conversación tomó otro rumbo. Al describir ese momento, reveló que su examiga rompió en llanto apenas ingresó a su vivienda. “Me dijo: ‘Mami, perdóname. Te he extrañado’. Es que no midió las consecuencias, le jalé las orejas, pero al final las cosas pasan por algo. Han sido cuatro horas de conversación con ella”, manifestó.

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Durante esas cuatro horas ambas hablaron de los problemas que las distanciaron y de la situación actual que las une a través de las hijas de Monserrat y Melcochita, quien, señala, no estuvo presente en la reunión. Tras ese encuentro, Seminario aseguró que logró encontrar tranquilidad después de un periodo marcado por el dolor y la decepción. La empresaria explicó que el perdón le permitió dejar atrás una pesada carga emocional. “Perdonar es sentirse bien y hay que hacerlo para que todo marche de la mejor manera”, agregó.

Aunque reconoció que lo ocurrido entre el cómico y su examiga, quien vivió con ellos durante dos años, la afectó profundamente, afirmó que no desea guardar rencor y que prefiere concentrarse en el futuro. Monserrat sostuvo que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas y remarcó que acepta la relación que actualmente mantienen Villanueva y Amado. Incluso comentó que ya desbloqueó a Heydi y que ambas quedaron en mantener una relación cordial. Además, le pidió a la joven de 22 años que cuide al humorista y que procure mantener el vínculo entre el artista y sus hijas menores.

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