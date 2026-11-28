Stephanie Cayo rompe su silencio acerca de su relación con Alejandro Sanz: “Es un hombre maravilloso” Stephanie Cayo habló sobre su actual romance con el cantante Alejandro Sanz. Asimismo, la actriz también respondió a los rumores de un posible embarazo tras una foto donde muestra las manos en su vientre.

Stephanie Cayo se mostró emotiva al hablar de su relación sentimental con el cantante español Alejandro Sanz. Durante una entrevista para 'Amor y Fuego', realizada el 27 de noviembre, la actriz sorprendió al dedicarle románticas palabras a su pareja, "Uno no espera el amor. El amor llega y te sorprende", manifestó.

La menor de las hermanas Cayo, quien regresó temporalmente al Perú para dirigir su escuela Performing Arts, inicialmente evitó profundizar en su vida amorosa. Sin embargo, terminó calificando al intérprete español como un hombre maravilloso. Adicionalmente, respondió a las especulaciones sobre un posible embarazo.

Stephanie Cayo dedicó palabras a Alejandro Sanz

La modelo no pudo ocultar su felicidad cuando le preguntaron acerca de su relación con el intérprete madrileño. Cayo, que habitualmente mantiene reserva sobre su vida sentimental, se animó a compartir algunas impresiones sobre este romance y explicó que el amor puede llegar de manera inesperada.

"Uno no espera el amor. El amor llega y te sorprende", respondió la modelo peruana al ser consultada sobre si alguna vez imaginó convertirse en pareja del compositor español. Aunque intentó evitar que la conversación se centrara en su relación, posteriormente se permitió expresar lo que piensa del cantante: "Es un hombre maravilloso".

La menor de las Cayo se pronuncia sobre un posible embarazo

La bailarina también fue consultada por los comentarios que surgieron sobre un posible embarazo. Las especulaciones comenzaron después de que se hiciera pública una fotografía en la que aparecía con las manos colocadas sobre el vientre, imagen que generó diversas interpretaciones entre los usuarios en redes.

Tras la pregunta, la actriz señaló que cada persona tiene libertad para expresar sus opiniones. "Uno habla de esos deseos y al final uno puede opinar lo que uno quiera opinar. Ya depende de si a uno le afecta eso o no le afecta. La gente tiene todo el derecho del mundo de opinar, que opinen lo que quieran", manifestó.