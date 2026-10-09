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Magaly Medina revive las peleas más recordadas de Jimmy Santy en TV por sus 80 años: “Nos dio mucho show”

Magaly Medina conmemoró los 80 años de vida del intérprete de "Chin-chin", recordando su época dorada como galán en México y sus más sonados altercados en la pantalla chica. 

Magaly Medina conmemora a Jimmy Santy por sus 80 años. Composición LR. YouTube
Magaly Medina conmemora a Jimmy Santy por sus 80 años. Composición LR. YouTube
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Magaly Medina recordó el ocho de octubre durante su programa 'Magaly TV, la firme' la trayectoria de Santiago Rogelio Farfán Holguín, más conocido en la farándula peruana como Jimmy Santi, con motivo de cumpleaños número 80. La conductora de ATV hizo un repaso por la vida del artista, como también las disputas que tuvo con otros personajes, afirmando que nos dio durante muchas temporadas de Magaly TV mucho show.

Entre las peleas más recordadas del denominado 'Chin Chin' se encuentra su riña con Pablo Villanueva Branda, popularmente mencionado como Melcochita, donde llegó hasta los golpes en 2006 durante un show que conducía Medina. Pese a ello, la periodista señaló a 'Santi' como una figura íntegra: una de las personas que respetan realmente en el mundo de la farándula por la forma en la que se ha comportado mientras estuvo vigente en el espectáculo.

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Una vida más allá de los pleitos de la farándula

El programa de Magaly Medina también destacó la trayectoria musical de Jimmy Santi durante su etapa en México, antes de regresar al Perú. Fue en ese país donde alcanzó notoriedad con la canción que dio origen a su apelativo 'Chin Chin'. Además, ganó reconocimiento por protagonizar fotonovelas, en las que llegó a ser presentado como un galán de la época. Su popularidad también lo llevó a posar desnudo para dos revistas mexicanas.

Por su parte, Farfán Holguín detalló que provino de la clase media peruana, que migró a México debido a las mejores oportunidades que encontraría en ese país. Pero su regreso a tierra nacional, pese a contar con una carrera musical en el extranjero, se debió a que su madre padecía cáncer y que el edificio del que él era propietario en el país de los charros fue derrumbado por el terremoto del 70.

"Santiago Rogelio Farfán Holguín tiene ya 80 años, conocido como Jimmy Santi. Tiene un historial de vida que ya quisieran muchos. Triunfador no solo en su país, no solo aquí, sino antes primero fue triunfador en México. 'Chin-chin' fue todo un personaje de la farándula", sentenció Medina tras presentar la vida de Jimmy Santi.

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