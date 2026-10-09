Heidi Amado, la pareja de 'Melcochita', se proclama la nueva “reina del canje” tras dar el salto como influencer

Heidi Amado, conocida públicamente por su vínculo sentimental con el comediante Pablo Villanueva Melcochita, ha decidido dar un giro radical a su presencia digital. A través de sus redes, la joven comenzó a mostrarse como influencer, promocionando todo tipo de servicios locales, que van desde arreglos de uñas hasta almuerzos en restaurantes criollos. La actual pareja del cómico se proclamó para 'Magaly TV, la firme' como la nueva ‘reina del canje’.

Lo que inició como apariciones esporádicas acompañando al humorista para apoyarlo en compromisos comerciales, pronto se convirtió en un proyecto independiente. Amado ha comenzado a protagonizar todo tipo de publicidad. La nueva creadora de contenido ha logrado captar la atención de diversas marcas que buscan beneficiarse de la notoriedad que adquirió en la farándula nacional.

Magaly se pronuncia acerca de la ‘nueva reina del canje’

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina no pasó por alto este cambio de faceta. La conductora de espectáculos señaló cómo la joven ha sabido capitalizar la simpatía del público peruano para obtener beneficios gratuitos, comparándola con otras denominadas ‘reinas del canje’ como Melissa Klug

Asimismo, la periodista resaltó la evidente transformación estética que muestra Amado en sus recientes publicaciones, donde luce un look renovado con respecto a su cabello decolorado, producción de maquillaje y vestimenta. Medina advirtió que, aunque Amado misma ha bromeado sobre no tener experiencia previa frente a las cámaras ni dotes actorales, ha aprendido a desenvolverse en el negocio de los canjes

Finalmente, la conductora de ATV dejó entrever que la joven podría dejar de lado sus labores como enfermera para enfocarse a tiempo completo en el mundo de las redes: "Ella confiesa que no sabía actuar nada, pero dice que ahora está aprendiendo. Vaya, vaya. Cuidado Melcocha, que por ahí de repente deja de ser enfermera y se convierte en influencer".

