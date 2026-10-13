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Yaco Eskenazi y la hermana de Natalie Vértiz sorprenden al protagonizar 'pelea' por la modelo: "No existes... es más mía que de ustedes"

En plena reunión familiar, Yaco Eskenazi y su cuñada Mariana Vértiz sostuvieron un acalorado intercambio que provocó la reacción de Natalie Vértiz y de su propia madre.

La 'discusión' entre Yaco Eskenazi y Mariana fue difundido por Natalie Vértiz.
La 'discusión' entre Yaco Eskenazi y Mariana fue difundido por Natalie Vértiz.Foto: composición LR/TikTok/América TV
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Una reunión familiar de Natalie Vértiz terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados entre sus seguidores. La exreina de belleza compartió en TikTok una escena que mostró a su esposo, Yaco Eskenazi, y a su hermana, Mariana Vértiz, enfrascados en un inesperado intercambio de palabras mientras discutían acerca de ella.

La grabación captó la atención por el tono del cruce y por la intervención de otros integrantes de la familia. Aunque las voces se elevaron y ambos defendieron sus posiciones con insistencia, las reacciones que acompañaron el momento dejaron ver que la escena tomó por sorpresa incluso a la propia presentadora de televisión, quien decidió compartirla en redes sociales.

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Mariana Vértiz y Yaco Eskenazi tienen acalorada ‘discusión’ por Natalie

Según se aprecia en el video difundido por la modelo, todo comenzó cuando Mariana Vértiz sostuvo que Yaco Eskenazi no podía compararse con el tiempo que ella ha compartido junto a su hermana menor. Convencida de su argumento, lanzó una frase que marcó el inicio de la peculiar disputa: “La mitad de 35 son 17. Faltan 3 años más para que te puedas comparar a mí”.

Lejos de quedarse callado, Yaco respondió con sus propios cálculos y recordó los años que lleva de relación con la exchica reality, a quien conoció en 'Esto es guerra'. Entre risas y exclamaciones, defendió su lugar en la vida de la conductora con una declaración que rápidamente llamó la atención de los usuarios. "Conmigo está desde los 20. Con tu mamá compartió 20 años y conmigo 15. Tú no existes, Natalie es más mía que de ustedes", afirmó, señalando tanto a su cuñada como a su suegra.

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La respuesta provocó nuevas réplicas de Mariana, expareja de Gino Pesaressi, quien insistió en que aún le faltaban algunos años para igualar el tiempo que ella ha compartido con su hermana desde la infancia. En medio del intercambio, la madre de Natalie tampoco se quedó callada. Al escuchar la afirmación de su yerno, intervino de inmediato y rechazó la idea de que alguien pudiera atribuirse la mayor cercanía con su hija. “Jamás”, manifestó con energía.

Acto seguido, Mariana retomó su argumento y volvió a remarcar la diferencia de años entre ambos vínculos familiares: “Faltan 3 años para que te puedas comparar conmigo, 3. Ahorita vas 14, así que no te compares”.

Finalmente, el recordado capitán de los ‘Leones’ reconoció que todavía no alcanzaba esa cifra, aunque dejó entrever que el tiempo jugaría a su favor. Todo ocurrió ante la mirada divertida de su esposa, quien acompañó la publicación con una descripción que resumió perfectamente la escena. “POV: Tu hermana y tu esposo discutiendo a quién le perteneces más”, escribió. La modelo no ocultó su diversión ante el peculiar enfrentamiento familiar y terminó riéndose de una situación que, más allá de los gritos y las frases lanzadas de un lado a otro, estuvo marcada por las bromas.

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