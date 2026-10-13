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Magaly Medina se burla en vivo del anillo que 'Don Diablo' regaló a Yahaira Plasencia: "Sencillito... no tiene ni una piedrita"

‘Don Diablo’ sorprendió a Yahaira Plasencia con un anillo y generó rumores de compromiso ante su primer aniversario. Sin embargo, Magaly Medina lanzó una dura crítica contra el gesto del empresario.

Empresario Luis Fernando entregó anillo a Yahaira Plasencia cerca a su primer aniversario como pareja.
Empresario Luis Fernando entregó anillo a Yahaira Plasencia cerca a su primer aniversario como pareja.Foto: composición LR/Instagram/ATV
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Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’, sorprendió a Yahaira Plasencia con un anillo de oro grabado con su nombre. El detalle llamó la atención debido a que la pareja está próxima a cumplir su primer año de relación y despertó especulaciones sobre una posible boda. Sin embargo, figuras como Magaly Medina no tardaron en cuestionar el obsequio que el empresario le entregó a la cantante.

Durante su programa de televisión, la popular ‘Urraca’ calificó el anillo como un regalo “sencillito” por no incluir una piedra preciosa, elemento que, según consideró, le gusta a toda mujer. Incluso, se animó a darle un particular consejo a la denominada ‘Patrona de la Salsa’ y le sugirió devolver el regalo a su pareja.

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Magaly Medina se burla del anillo que Yahaira Plasencia recibió de ‘Don Diablo’

En la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora se refirió al anillo que ‘Don Diablo’ le regaló a Yahaira Plasencia. Previamente, la propia salsera compartió en sus redes sociales el momento exacto en que recibió el presente, dejando en evidencia la emoción que le generó el gesto de su novio.

No obstante, Magaly fue especialmente crítica con el detalle. La periodista descartó que se tratara de un anillo de compromiso debido a la ausencia de una piedra preciosa y sostuvo que, en una relación, los regalos deberían reflejar una mayor dosis de creatividad. “Ese es un anillito, sencillito. Los anillos de compromiso tienen una piedra, una piedra que se llama brillante, pero esa no tiene ni una piedrita, nada. No tiene nada, es un anillito sencillo, que de verdad yo creo que cuando estás en un noviazgo con alguien, hay que ser más creativos”, manifestó.

Asimismo, la conductora no dudó en dirigir una recomendación directa a la intérprete de 'Sé que te amaré', con quien recientemente puso fin a sus diferencias tras llegar a un acuerdo extrajudicial que frenó las intenciones de la artista de iniciar acciones legales en su contra. “Creo que tiene que saber que a las mujeres nos gustan los ‘brilli-brilli’. Eso le regalas a una niña de 14, 15 años. Yo que ‘Yaha’ le digo: ‘Qué bonito, pero regálale a alguien más’”, sentenció.

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