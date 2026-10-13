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María Pía Copello retó a Karina Rivera a visitar su pódcast y ella la llama en vivo: “Han pasado mil situaciones”

Karina Rivera mostró entusiasmo por tener una conversación en vivo con María Pía Copello y reveló por qué hasta ahora no se ha dado ese primer encuentro entre ellas.

Karina Rivera y María Pía Copello revelan que no tienen problemas en juntarse cara a cara. Foto: Youtube
Karina Rivera y María Pía Copello revelan que no tienen problemas en juntarse cara a cara. Foto: Youtube
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María Pía Copello y Karina Rivera estarían cerca de mirarse las caras frente a las pantallas por primera vez. Así lo anunciaron las exanimadoras infantiles este martes 13 de octubre. Todo inició cuando la exesposa de Orlando Fundichely les mandó un mensaje a todos los conductores de 'Sin más que decir' para felicitarlos. “Me mato de risa cuando los veo. Me divierten mucho. ¡Qué sigan los éxitos!”, expresó la amiga de Timoteo.

María Pía Copello, quien lanzó una advertencia sobre los videos de su hijo mayor, se dirigió a Rivera para retarla a ir a su pódcast. “Estas oportunidades se dan una vez en la vida, señores. Y uno tiene que aprovechar. Karina, pon fecha y hora. Quiero juntarme contigo. Quiero que conversemos largo y tendido en esta mesa. En vivo y en directo”, propuso.

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Karina Rivera sorprende con llamada a María Pía Copello

María Pía se mostró emocionada de poder contar con la presencia de Karina Rivera en 'Sin más que decir'. Pero el momento más sorprendente se dio cuando la primera dupla de Timoteo en América TV llamó en vivo a Copello y, una vez más, felicitó a todo el panel. “Tú siempre tan generosa con tus comentarios. Gracias de verdad por la buena onda de siempre”, expresó la exconductora de ‘Esto es guerra’.

“Es que de verdad siempre los veo, es que a esta hora me estoy maquillando, me estoy arreglando, entonces los pongo para divertirme porque me parecen superalegres. Entonces, me alegran la mañana, me voy super cargada a chambear”, comentó Karina Rivera, quien volvió a las pantallas chicas gracias a Panamericana TV.

En otro momento, Karina Rivera aclaró que hasta el momento no ha ido a su programa por un tema de agenda y descartó que haya algún tipo de incomodidad entre ellas. “Me encantaría, no es que no haya querido sentarme, han pasado 1000 situaciones, seguramente ya en algún momento las conversaremos, pero encantada y monstruo de estar con todo ese manchón para que me pongan más pilas”, expresó.

Finalmente, María Pía le pidió a Karina que la visite en su pódcast este mismo año, a lo que Rivera le respondió que no hay ningún problema, en alusión a que ahora es la imagen de Panamericana Televisión.

“Se va a dar en algún momento, las ganas están porque siempre es bonito decir al público que no hay nada malo (entre nosotras), que nosotras realmente nos hemos visto una sola vez previo a la grabación de Navidad y de ahí no hemos vuelto más que a conversar telefónicamente porque no queremos romper esto que vaya a suceder entre tú y yo el día que nos veamos, que también va a ser superbonito”, dijo Rivera.

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