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María Pía Copello advierte a las fans de su hijo Samuel y lanza tajante pedido: “No lo voy a aceptar”

María Pía Copello expresa su firme posición ante los videos y comentarios sobre su hijo Samuel Dyer.

María Pía Copello y su hijo Samuel Dyer
María Pía Copello y su hijo Samuel Dyer
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La influencer María Pía Copello se mostró emocionada por la participación de su hijo mayor, Samuel Dyer, en una carrera de rally, específicamente el rally Caminos del Inca. No obstante, en este contexto, la exconductora de televisión se mostró sorprendida por las publicaciones dedicadas a su hijo.

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María Pía Copello emite advertencia sobre clips de su hijo Samuel Dyer Jr.

Durante el reciente programa de "Sin más que decir", la exanimadora infantil quedó impactada al observar un clip que le hizo una fan, donde aparece su hijo antes de la carrera acompañado de la canción "¿Quién es ese hombre?". Por esto, pidió a sus seguidores que eviten hacer ese tipo de videos.

“Quiero decirles a todas las fans que no quiero ver videos así, con esa canción. Ningún video con esa canción. Tampoco deseo comentarios como 'suegra', nada de 'la suegra del Perú'... Se pasaron, no lo voy a aceptar. No quiero videos compartidos, de nadie”, aseguró.

María Pía Copello critica a las fans de su hijo.

María Pía Copello critica a las fans de su hijo.

Además, la influencer advirtió a los internautas que revelará a quienes dediquen videos a sus hijos. Mostrándose aún más molesta, expresó que tampoco permitirá videos dirigidos a su esposo, Samuel Dyer.

“Si realizan esos videos, los voy a mostrar uno a uno, con nombre y apellido. Se los advierto a todas, no permitiré que hagan esos videos y mucho menos a mi esposo, a quien también se los han hecho”, añadió la empresaria peruana.

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