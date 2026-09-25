María Pía Copello defendió a su sobrina Micaela Bebin, hija de Anna Carina Copello, luego de que la joven influencer anunciara que se comprometió con Tiago del Río a los 23 años. La conductora habló sobre la noticia en su programa de streaming y contó que la propuesta de matrimonio ocurrió durante un viaje familiar a Argentina.

El tema fue también comentado por Mario Hart, quien cuestionó en vivo que la sobrina de Pía todavía es muy joven para comprometerse. "¿Alguien le ha dicho que está muy chibola para casarse?", preguntó el piloto de autos.

María Pía defiende a su sobrina tras comprometerse a los 23 años

María Pía Copello respondió a los comentarios de Mario Hart y defendió la decisión de su sobrina Micaela Bebin de comprometerse con Tiago del Río. La conductora sostuvo que no existe una edad establecida para casarse y que cada pareja debe decidir cuándo dar ese paso.

"¿Crees que hay una edad para eso? Casarse es la decisión de cada pareja, no hay una regla estricta para nada. Hay gente que se casa mucho mayor, hay relaciones que duran nueve años y al toque se separan, hay gente que se conoce a los tres meses y se casa para toda la vida", respondió.

La exanimadora infantil también aclaró que Micaela y Tiago llevan dos años de relación y descartó que el compromiso se deba a un embarazo. Según explicó, la propuesta no significa que la pareja vaya a casarse de inmediato. "¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No está embarazada. La han pedido, o sea, no es que mañana se vaya a casar. La han pedido e imagino que van a empezar a planificar", comentó.

Mario Hart, sin embargo, mantuvo su posición y consideró que la influencer todavía es muy joven para pensar en el matrimonio. El piloto señaló que, a su edad, aún tendría varias experiencias por vivir antes de asumir un compromiso de ese tipo.

Ante ello, María Pía afirmó que respeta la opinión del piloto, pero remarcó que la decisión final depende únicamente de su sobrina y de su pareja. "Uno puede aconsejarles mucho a las personas, a los hermanos, a los sobrinos o a los hijos, pero finalmente cada persona toma su decisión, eso es así", concluyó.