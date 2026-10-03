Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Mario Hart responde tras disculpas de Alejandra Baigorria por insulto de su hermano Sergio: "No creo que me esté pidiendo..."

El piloto Mario Hart no se quedó callado. Alejandra Baigorria había salido al frente para pedir disculpas a su expareja luego de que su hermano Sergio lo tildara de "vividor".

Mario Hart aseguró que su expareja Alejandra Baigorria no le debía disculpas.
Mario Hart aseguró que su expareja Alejandra Baigorria no le debía disculpas.Foto: composición LR/Willax/Instagram
Por
google iconLa República en Google

Mario Hart no se quedó callado tras el mea culpa de Alejandra Baigorria. Días atrás, la empresaria y expareja del piloto le ofreció disculpas públicas a nombre de su familia luego de que su hermano, Sergio Baigorria, lo calificara de “vividor”. Las declaraciones no pasaron desapercibidas para el conductor, quien aprovechó una reciente edición del podcast ‘Sin +Q Decir’ para pronunciarse sobre la polémica.

Durante la conversación, abordó otro tema reciente que ha generado comentarios: la parodia dedicada a Alejandra y Said Palao en el espacio digital. La empresaria mostró su molestia por la caracterización realizada en medio de la controversia que surgió tras la difusión de la boleta de pago del chico reality.

Puedes ver

Curwen sorprende al dedicar elogios a la tiktoker Suemi Chang tras cancelar boda con Carla Campos Salazar: "Una mujer guapa"

lr.pe

Mario Hart responde a las disculpas de Alejandra Baigorria

En el programa liderado por María Pía, Mario Hart reaccionó a las declaraciones que Alejandra Baigorria brindó en televisión para referirse a los comentarios de su hermano. “Palabras que no se debieron decir y, si le afectó al señor Hart, le pido las disculpas del caso desde mi familia. Creo que nunca me he portado mal con nadie”, expresó la empresaria.

Al escuchar esas palabras, el piloto respondió en tono de broma y recordó la cercanía que ambos tuvieron años atrás. “Creo que no estaba refiriéndose a mí porque dijo ‘señor Hart’. El señor Hart es mi papá. Antes era ‘Marito’”, comentó.

La ironía provocó la inmediata reacción de Luciana Roy, su compañera en el podcast, quien lanzó una broma sobre la antigua relación entre ambos. “Antes eras ‘mi amor’. Antes te decía ‘mi amor’”, señaló, lo que tomó por sorpresa al conductor.

Puedes ver

Darinka Ramírez compra su propio departamento y anuncia que ya tiene fecha para su boda: “Para mi patrimonio personal”

lr.pe

Tras las risas, Hart aclaró que no consideraba necesario que la popular ‘Gringa de Gamarra’ ofreciera disculpas por las expresiones de su hermano. “Yo no siento que me esté pidiendo disculpas, y lo digo: ella no tendría por qué pedirme disculpas a mí por comentarios o textos o escritos de su hermano”, afirmó.

Sin embargo, sí discrepó de la postura que la influencer ha manifestado respecto a la responsabilidad que puede tener sobre las declaraciones de sus familiares. “Ella sí puede pedirle a su familia que no se pronuncie. Ahí sí discrepo con ella: en que tú, siendo la artista de la familia, sí puedes pedirle a tu familia que no se pronuncie”, sostuvo.

Más adelante, el conductor remarcó que siempre ha mantenido una relación respetuosa con su expareja y aseguró no entender el origen de los cuestionamientos de Sergio Baigorria. “El respeto hacia ella siempre lo he mantenido. Con su hermano Sergio, no sé qué problema puede haber tenido él conmigo, porque yo con él nunca he tenido ningún problema”, agregó.

¿Qué dijo Mario Hart sobre la parodia de Alejandra Baigorria y Said Palao?

En otro momento de la conversación, Hart se refirió a la parodia que se realizó en el podcast a raíz de la polémica por el sueldo de Said Palao. Aunque precisó que no participó en el episodio donde se emitió el sketch, dejó claro que lo interpretó como una broma.

“Creo que lo que sucedió con el tema de Alejandra acá fue una parodia. Yo no estuve presente ese día, pero sí he dicho que vi la parodia y que me pareció graciosa y que ya. No fue más que una broma y lo sigo manteniendo”, sentenció.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China muestra un robot aspirador que sube y limpia escaleras por sí solo: combina ruedas y patas articuladas para superar obstáculos

Julia Codesido, una artista revolucionaria, por Hernán Pazos

Elecciones presidenciales en Brasil: quiénes son los candidatos, cómo votar y cuándo sería la segunda vuelta

Espectáculos

Renato Rossini Jr. desairó a Samahara Lobatón antes de besarse en ‘El Sultanato’: “Para choque y fuga”

Curwen sorprende al dedicar elogios a la tiktoker Suemi Chang tras cancelar boda con Carla Campos Salazar: "Una mujer guapa"

Darinka Ramírez compra su propio departamento y anuncia que ya tiene fecha para su boda: “Para mi patrimonio personal”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cancillería calla sobre diplomático peruano que estuvo en el Congreso de Bolivia

Elecciones regionales y municipales 2026: el país escoge a sus autoridades en un contexto de riesgo y amenazas

Vidarte sobre el Escudo de las Américas tras detención de fiscal en Bolivia: "Es un instrumento político"