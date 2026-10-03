Mario Hart no se quedó callado tras el mea culpa de Alejandra Baigorria. Días atrás, la empresaria y expareja del piloto le ofreció disculpas públicas a nombre de su familia luego de que su hermano, Sergio Baigorria, lo calificara de “vividor”. Las declaraciones no pasaron desapercibidas para el conductor, quien aprovechó una reciente edición del podcast ‘Sin +Q Decir’ para pronunciarse sobre la polémica.

Durante la conversación, abordó otro tema reciente que ha generado comentarios: la parodia dedicada a Alejandra y Said Palao en el espacio digital. La empresaria mostró su molestia por la caracterización realizada en medio de la controversia que surgió tras la difusión de la boleta de pago del chico reality.

Mario Hart responde a las disculpas de Alejandra Baigorria

En el programa liderado por María Pía, Mario Hart reaccionó a las declaraciones que Alejandra Baigorria brindó en televisión para referirse a los comentarios de su hermano. “Palabras que no se debieron decir y, si le afectó al señor Hart, le pido las disculpas del caso desde mi familia. Creo que nunca me he portado mal con nadie”, expresó la empresaria.

Al escuchar esas palabras, el piloto respondió en tono de broma y recordó la cercanía que ambos tuvieron años atrás. “Creo que no estaba refiriéndose a mí porque dijo ‘señor Hart’. El señor Hart es mi papá. Antes era ‘Marito’”, comentó.

La ironía provocó la inmediata reacción de Luciana Roy, su compañera en el podcast, quien lanzó una broma sobre la antigua relación entre ambos. “Antes eras ‘mi amor’. Antes te decía ‘mi amor’”, señaló, lo que tomó por sorpresa al conductor.

Tras las risas, Hart aclaró que no consideraba necesario que la popular ‘Gringa de Gamarra’ ofreciera disculpas por las expresiones de su hermano. “Yo no siento que me esté pidiendo disculpas, y lo digo: ella no tendría por qué pedirme disculpas a mí por comentarios o textos o escritos de su hermano”, afirmó.

Sin embargo, sí discrepó de la postura que la influencer ha manifestado respecto a la responsabilidad que puede tener sobre las declaraciones de sus familiares. “Ella sí puede pedirle a su familia que no se pronuncie. Ahí sí discrepo con ella: en que tú, siendo la artista de la familia, sí puedes pedirle a tu familia que no se pronuncie”, sostuvo.

Más adelante, el conductor remarcó que siempre ha mantenido una relación respetuosa con su expareja y aseguró no entender el origen de los cuestionamientos de Sergio Baigorria. “El respeto hacia ella siempre lo he mantenido. Con su hermano Sergio, no sé qué problema puede haber tenido él conmigo, porque yo con él nunca he tenido ningún problema”, agregó.

¿Qué dijo Mario Hart sobre la parodia de Alejandra Baigorria y Said Palao?

En otro momento de la conversación, Hart se refirió a la parodia que se realizó en el podcast a raíz de la polémica por el sueldo de Said Palao. Aunque precisó que no participó en el episodio donde se emitió el sketch, dejó claro que lo interpretó como una broma.

“Creo que lo que sucedió con el tema de Alejandra acá fue una parodia. Yo no estuve presente ese día, pero sí he dicho que vi la parodia y que me pareció graciosa y que ya. No fue más que una broma y lo sigo manteniendo”, sentenció.