Ivana Yturbe celebra la llegada de Beto Da Silva a la selección peruana: “Tus logros son…” Ivana Yturbe expresó su orgullo por la convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana. La modelo le dedicó un romántico mensaje y compartió en redes cómo recibió la noticia.



Ivana Yturbe mostró su emoción en redes tras la selección de Beto Da Silva a la 'Bicolor'. Composición LR. Instagram

Ivana Yturbe mostró su emoción en redes tras la selección de Beto Da Silva a la 'Bicolor'. Composición LR. Instagram

Ivana Yturbe no pudo ocultar su emoción al conocer que su esposo, Beto Da Silva, fue convocado a la selección peruana por el entrenador Mano Menezes. El delantero volverá a vestir la camiseta de la Bicolor después de siete años, tras su desempeño durante la temporada 2026 con Deportivo Garcilaso.

La modelo utilizó sus redes sociales para celebrar esta nueva oportunidad en la carrera del futbolista. A través de un video, mostró su felicidad por el llamado de su pareja para el amistoso ante Panamá, programado para el miércoles 9 de diciembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Ivana Yturbe dedica emotivo mensaje en redes a Beto Da Silva

Tras conocer la convocatoria, la modelo compartió una historia de Instagram en la que felicitó al ahora convocado. Asimismo, expresó su alegría de ver alcanzar este objetivo profesional a su esposo. La influencer destacó que los triunfos del padre de su hija también representan una alegría personal.

"Tus logros son los míos mi rey. Eres el mejor Beto. Te amo profundamente", escribió Yturbe, quien junto a su esposo denunció hace una semana la pérdida de anillos con valor sentimental para ella, además de solicitar estar alerta ante sospechas de ver sus joyas en venta.

Ivana Yturbe celebra el regreso de Beto Da Silva a la selección peruana tras 7 años sin ser convocado. Composición LR. Instagram

¿Cómo reaccionó Ivana Yturbe ante la convocatoria de su esposo?

La emoción de la exparticipante de 'MasterChef' también quedó registrada en un video que publicó en sus redes sociales. En las imágenes, la modelo aparece realizando distintos movimientos para celebrar que el popular 'Cyborg' fue seleccionado para integrar la selección peruana en el próximo amistoso.

Ivana Yturbe reacciona a la selección de Beto Da Silva ante el amistoso con Panamá. Composición LR. Instagram

"Fun fact: Estaba grabando y Dani me dice oye convocaron a Beto y pues me emocioné", contó la influencer en su publicación, quien en ese momento se encontraba grabando mientras realizaba actividades físicas. Asimismo, reveló que una persona llamada Dani se acercó para comunicarle que su esposo había sido convocado, lo que provocó su espontánea reacción.