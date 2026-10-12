Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Pelea en el Congreso + salud del papa León XIV Ft. Elmer Huerta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Pamela Franco le responde a Pamela López con fuerte mensaje tras ser tildada de 'clandestina': "Hostigamiento y daño emocional"

"Pretenden denigrarnos", decía parte del comunicado compartido por Pamela Franco en sus redes sociales, luego de que Pamela López tuviera duros calificativos y la 'mandara a callar'.

Pamela Franco y Pamela López nuevamente enfrentadas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco y Pamela López nuevamente enfrentadas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Pamela Franco volvió a estar en el centro de la polémica luego de que Pamela López cuestionara a su club de fans durante una reciente edición de su programa digital. Las declaraciones de la trujillana generaron una reacción entre las seguidoras de la cantante, quienes rechazaron las insinuaciones y exigieron respeto para su comunidad.

En medio de la controversia, la cumbiambera y el futbolista Christian Cueva compartieron en sus historias de Instagram un pronunciamiento emitido por las integrantes del grupo de admiradoras. En el documento, las seguidoras advirtieron que los comentarios podrían constituir hostigamiento verbal y causar daño emocional, por lo que solicitaron que cesen las expresiones que consideran ofensivas.

Puedes ver

Paul Michael expone que lo sacaron del set de 'MQM' justo cuando Christian Cueva se presentaba con Pamela Franco: "Estaba haciendo ..."

lr.pe

Pamela Franco comparte mensaje tras declaraciones de Pamela López

La controversia se produjo poco después de que Pamela Franco presentara una organización sin fines de lucro destinada a apoyar a niños con autismo, iniciativa que creó en honor a la hija que tiene con el cantante Christian Domínguez. Sin embargo, el anuncio quedó vinculado a una nueva confrontación mediática luego de los comentarios que Pamela López realizó en su espacio de streaming.

Ante la situación, la intérprete de cumbia y Christian Cueva respaldaron públicamente el pronunciamiento de sus seguidoras. Aunque ambos difundieron el documento mediante sus cuentas de Instagram, el comunicado fue emitido por el propio club de fans, que cuestionó las expresiones dirigidas contra sus integrantes.

Comunciado del club de fans de Pamela Franco.

Comunciado del club de fans de Pamela Franco.

"Rechazamos los calificativos e insinuaciones expresados en el programa de streaming conducido por la señora Pamela López hacia nuestro grupo. Consideramos que este tipo de comentarios puede constituir una forma de hostigamiento verbal y generar daño emocional. No somos ‘clandestinas’ ni aceptamos insinuaciones que pretenden denigrarnos por apoyar a nuestra artista", se lee en la publicación.

Puedes ver

Pamela López se conmueve al recordar episodio que vivió durante su matrimonio con Christian Cueva: "Estaba sometida"

lr.pe

¿Qué dijo Pamela López sobre el club de fans de Pamela Franco?

El enfrentamiento comenzó durante una emisión de Vale todo, el programa de streaming conducido por Pamela López. En ese espacio, la expareja de Christian Cueva se refirió al evento benéfico de Pamela Franco, pero centró sus comentarios en las mujeres que integran el club de fans de la cantante.

Durante su intervención, la influencer sugirió que las seguidoras podrían compartir una supuesta conducta relacionada con relaciones sentimentales clandestinas. Para expresar su postura, cuestionó cómo se identificaba el grupo de admiradoras y lanzó una frase que provocó el rechazo de la comunidad.

“Yo quisiera saber cómo se llama tu fandom. ¿Se llaman Las Clandestinas?”, manifestó la trujillana en su programa. Luego, añadió que imaginaba que las personas que seguían a la intérprete compartían una línea de comportamiento similar a la que, según ella, atribuía a la artista.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Acribillan a chofer de combi y a su bebé de 7 meses en Mirones Bajo, Cercado de Lima

China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por sus vínculos con Taiwán y lanza una advertencia a otros países

Programación fecha 12 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Espectáculos

Ric La Torre emociona a una ‘army’ tras conseguirle entradas para el show de BTS: “Yo te voy a llevar al concierto con tu mami”

Mackeily Luján anuncia el fin de su relación con Dimas Ysla y revela quién tomó la radical decisión: “Espero que respeten”

Conductor de Panamericana TV genera repudio en redes por insultar a las fans de BTS sin saber que estaba en vivo: “¿Qué les pasa a estas h…?”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

López Chau a Fujimori tras altercado en el Senado y llamado a definir posiciones: "Enfrentar al pueblo con sus FF. AA. es un daño radical"

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país

Ahora Nación cuestiona a Fujimori por respaldar al ministro Astudillo: "Debe rectificarse y pedir respeto para el Congreso"