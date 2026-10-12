Pamela Franco volvió a estar en el centro de la polémica luego de que Pamela López cuestionara a su club de fans durante una reciente edición de su programa digital. Las declaraciones de la trujillana generaron una reacción entre las seguidoras de la cantante, quienes rechazaron las insinuaciones y exigieron respeto para su comunidad.

En medio de la controversia, la cumbiambera y el futbolista Christian Cueva compartieron en sus historias de Instagram un pronunciamiento emitido por las integrantes del grupo de admiradoras. En el documento, las seguidoras advirtieron que los comentarios podrían constituir hostigamiento verbal y causar daño emocional, por lo que solicitaron que cesen las expresiones que consideran ofensivas.

Pamela Franco comparte mensaje tras declaraciones de Pamela López

La controversia se produjo poco después de que Pamela Franco presentara una organización sin fines de lucro destinada a apoyar a niños con autismo, iniciativa que creó en honor a la hija que tiene con el cantante Christian Domínguez. Sin embargo, el anuncio quedó vinculado a una nueva confrontación mediática luego de los comentarios que Pamela López realizó en su espacio de streaming.

Ante la situación, la intérprete de cumbia y Christian Cueva respaldaron públicamente el pronunciamiento de sus seguidoras. Aunque ambos difundieron el documento mediante sus cuentas de Instagram, el comunicado fue emitido por el propio club de fans, que cuestionó las expresiones dirigidas contra sus integrantes.

Comunciado del club de fans de Pamela Franco.

"Rechazamos los calificativos e insinuaciones expresados en el programa de streaming conducido por la señora Pamela López hacia nuestro grupo. Consideramos que este tipo de comentarios puede constituir una forma de hostigamiento verbal y generar daño emocional. No somos ‘clandestinas’ ni aceptamos insinuaciones que pretenden denigrarnos por apoyar a nuestra artista", se lee en la publicación.

¿Qué dijo Pamela López sobre el club de fans de Pamela Franco?

El enfrentamiento comenzó durante una emisión de Vale todo, el programa de streaming conducido por Pamela López. En ese espacio, la expareja de Christian Cueva se refirió al evento benéfico de Pamela Franco, pero centró sus comentarios en las mujeres que integran el club de fans de la cantante.

Durante su intervención, la influencer sugirió que las seguidoras podrían compartir una supuesta conducta relacionada con relaciones sentimentales clandestinas. Para expresar su postura, cuestionó cómo se identificaba el grupo de admiradoras y lanzó una frase que provocó el rechazo de la comunidad.

“Yo quisiera saber cómo se llama tu fandom. ¿Se llaman Las Clandestinas?”, manifestó la trujillana en su programa. Luego, añadió que imaginaba que las personas que seguían a la intérprete compartían una línea de comportamiento similar a la que, según ella, atribuía a la artista.