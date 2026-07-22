Pamela Franco conmueve al mostrar que su hija con autismo ya logró decirle mamá: “Hoy celebramos”

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Pamela Franco compartió un conmovedor momento junto a su hija María Cataleya, fruto de su relación con Christian Domínguez. A través de un video para sus redes sociales, la cantante mostró el instante en que la pequeña de 5 años, quien tiene autismo, logró decirle "mamá", un hecho que la llenó de alegría.

Este momento representa uno de los regalos más especiales para la artista. En anteriores entrevistas, la cumbiambera contó entre lágrimas que uno de sus mayores sueños era escuchar a su hija llamarla "mamá", ya que, debido a su condición, la menor enfrenta dificultades en el desarrollo del lenguaje.

Hija con autismo de Pamela Franco le dice “mamá”

A través de sus historias en Instagram, Pamela Franco compartió un emotivo momento junto a su hija mientras ambas se dirigían en un vehículo al colegio, donde la niña participaría en una actuación por Fiestas Patrias.

Durante el trayecto, la cantante le preguntó qué se celebraba ese día y la pequeña respondió con algunas dificultades, mientras recibía el apoyo de su madre para pronunciar correctamente las palabras. "Hoy celebramos Fiestas Patrias", decía de manera lenta Franco.

El instante más conmovedor llegó segundos después, cuando María Cataleya le respondió con claridad: "Sí, mamá". La inesperada frase emocionó a la pareja de Christian Cueva, quien no pudo ocultar su felicidad y, con una gran sonrisa, invitó a su hija a despedirse de sus seguidores a través de las redes sociales.

Pamela Franco llora al revelar que sacará adelante a su hija

Semanas atrás, Pamela Franco se presentó en el programa de Ernesto Pimentel 'Sábado superstar', en el que habló sobre la condición médica de su hija que tiene con Christian Domínguez. "Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque sí se puede", señaló la cantante entre lágrimas.

En su intervención, la intérprete de ‘El cervecero’ explicó cómo enfrenta el día a día criando a una niña con autismo y confesó que uno de sus mayores sueños era escuchar a su hija decirle mamá. "Trato de aprender día a día porque es difícil. Me caigo y me levanto, pero no pierdo la fe y haré todo lo que esté en mis manos para que sea una niña feliz e independiente y que un día me diga mamá, sin que yo se lo pida", contó Franco totalmente devastada.