HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela Franco conmueve al mostrar que su hija con autismo ya logró decirle mamá: “Hoy celebramos”

El sueño de Pamela Franco se hizo realidad cuando su hija, que tiene con Christian Domínguez, le dijo inesperadamente "mamá", pese a enfrentar dificultades en el desarrollo del lenguaje.

Pamela Franco tiene solo una hija. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela Franco tiene solo una hija. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Pamela Franco compartió un conmovedor momento junto a su hija María Cataleya, fruto de su relación con Christian Domínguez. A través de un video para sus redes sociales, la cantante mostró el instante en que la pequeña de 5 años, quien tiene autismo, logró decirle "mamá", un hecho que la llenó de alegría.

Este momento representa uno de los regalos más especiales para la artista. En anteriores entrevistas, la cumbiambera contó entre lágrimas que uno de sus mayores sueños era escuchar a su hija llamarla "mamá", ya que, debido a su condición, la menor enfrenta dificultades en el desarrollo del lenguaje.

PUEDES VER: Pamela Franco deja en shock al comprarse impresionante tráiler y comparte fotos de su inversión: “Hasta el cielo”

lr.pe

Hija con autismo de Pamela Franco le dice “mamá”

A través de sus historias en Instagram, Pamela Franco compartió un emotivo momento junto a su hija mientras ambas se dirigían en un vehículo al colegio, donde la niña participaría en una actuación por Fiestas Patrias.

Durante el trayecto, la cantante le preguntó qué se celebraba ese día y la pequeña respondió con algunas dificultades, mientras recibía el apoyo de su madre para pronunciar correctamente las palabras. "Hoy celebramos Fiestas Patrias", decía de manera lenta Franco.

El instante más conmovedor llegó segundos después, cuando María Cataleya le respondió con claridad: "Sí, mamá". La inesperada frase emocionó a la pareja de Christian Cueva, quien no pudo ocultar su felicidad y, con una gran sonrisa, invitó a su hija a despedirse de sus seguidores a través de las redes sociales.

PUEDES VER: Pamela Franco habla de Macarena Gastaldo tras rectificarse y admitir que Christian Cueva no la buscó: “No me originó ningún problema”

lr.pe

Pamela Franco llora al revelar que sacará adelante a su hija

Semanas atrás, Pamela Franco se presentó en el programa de Ernesto Pimentel 'Sábado superstar', en el que habló sobre la condición médica de su hija que tiene con Christian Domínguez. "Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque sí se puede", señaló la cantante entre lágrimas.

En su intervención, la intérprete de ‘El cervecero’ explicó cómo enfrenta el día a día criando a una niña con autismo y confesó que uno de sus mayores sueños era escuchar a su hija decirle mamá. "Trato de aprender día a día porque es difícil. Me caigo y me levanto, pero no pierdo la fe y haré todo lo que esté en mis manos para que sea una niña feliz e independiente y que un día me diga mamá, sin que yo se lo pida", contó Franco totalmente devastada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pamela Franco deja en shock al comprarse impresionante tráiler y comparte fotos de su inversión: “Hasta el cielo”

Pamela Franco deja en shock al comprarse impresionante tráiler y comparte fotos de su inversión: “Hasta el cielo”

LEER MÁS
Pamela Franco habla de Macarena Gastaldo tras rectificarse y admitir que Christian Cueva no la buscó: “No me originó ningún problema”

Pamela Franco habla de Macarena Gastaldo tras rectificarse y admitir que Christian Cueva no la buscó: “No me originó ningún problema”

LEER MÁS
¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

LEER MÁS
Mario Hart rompe su silencio y revela la reacción de Korina Rivadeneira tras anunciar su separación definitiva sin avisarle

Mario Hart rompe su silencio y revela la reacción de Korina Rivadeneira tras anunciar su separación definitiva sin avisarle

LEER MÁS
Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel hace dolorosa confesión sobre su matrimonio con Roberto Martínez: “No fui feliz, él era alegre”

Gisela Valcárcel hace dolorosa confesión sobre su matrimonio con Roberto Martínez: “No fui feliz, él era alegre”

LEER MÁS
Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

LEER MÁS
¡Rompe la ilusión! María Pía Copello cuenta por primera vez por qué se peleó con ‘Timoteo’: “No quedamos tan bien”

¡Rompe la ilusión! María Pía Copello cuenta por primera vez por qué se peleó con ‘Timoteo’: “No quedamos tan bien”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025